الجبير: دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله بداخلها

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، الأحد، إن دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله بداخلها.

وأكد الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبد اللطيف بن راشد الزياني، على هامش القمة الخليجية الـ39 المقامة في العاصمة السعودية الرياض، أن الأعضاء حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس.



ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن مجلس التعاون لا يزال يلعب دورا كبيرا في دعم القضايا الإقليمية، مشددا على أن مجلس التعاون يدعم إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن.



وأوضح الجبير أن السعودية تستكمل التحقيقات بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مضيفا "نحن متفتحون على أي أدلة تملكها أي دولة للمساعدة في تحقيقاتنا"، مطالبا تركيا بتقديم المعلومات التي طلبتها الرياض لدعم التحقيقات.



وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال وزير الخارجية السعودي إن الرياض تدعم الحريري في تشكيل حكومة لبنانية، وترفض تدخلات إيران في شؤونها الداخلية ودور حزب الله التخريبي.



من جانبه، أكد عبداللطيف الزياني، الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن القادة بحثوا عددا من القضايا المهمة في مجال العمل الخليجي المشترك.



وكشف عبداللطيف الزياني، خلال المؤتمر الصحفي، عن تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون.

