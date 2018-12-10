توقعات بانعقاد الجولة المقبلة من مشاورات اليمن في النصف الثاني من يناير

علمت "العين الإخبارية" من مصدر مطلع على مشاورات السلام اليمنية الجارية حاليا في السويد، أن الجولة السادسة ستنعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، لحساسية موقعه، إن المشاورات المنعقدة حاليا في ستوكهولم ربما ستُختتم يوم الـ14 من الشهر الجاري، على أن تبدأ الجولة السادسة في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، دون تحديد دولة بعينها لاستضافة هذه المحادثات.

وفيما يتعلق بالسقف الزمني للجولة الحالية من المشاورات، أشار المصدر نفسه إلى أنه ربما تستمر حتى الـ14 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



مشاورات السويد.. تقدم ملموس في اليوم الرابع

يأتي ذلك في وقت شهد فيه اليوم الرابع من مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في قلعة "جوهانسبرج" شمالي العاصمة السويدية تقدما ملموسا في ملف الأسرى والمعتقلين.

تقدمٌ جاء الإعلان عنه بعد لقاء مباشر هو الأول من نوعه الذي جرى بين أعضاء لجنة الأسرى والمعتقلين المشكلة من وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين، منذ انطلاق المشاورات، الخميس الماضي.

وعن تفاصيل الاجتماع، قال عضو الوفد الحكومي ولجنة الأسرى بمشاورات السويد، عسكر زعيل لـ"العين الإخبارية"، إنه تطرق للكثير من النقاط بينها الأشخاص الأربعة المشمولون في القرار الأممي 2216 المعتقلون لدى الحوثيين.





ويشير القيادي اليمني بحديثه عن الأربعة إلى وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني، والسياسي محمد قحطان، وقائد اللواء 119 فيصل رجب.

وفي هذا الشأن، أعرب زعيل عن اعتقاده بأن القادة الأربعة المذكورة أسماؤهم آنفا سيتم إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ الاتفاق.

وأضاف "تم الاتفاق بين الوفدين على تحديث قائمة كشوفات الأسرى التي تم تسلميها في السابق خلال 48 ساعة من الآن".

وكانت مشاورات السلام اليمنية قد انطلقت في قلعة جوهانسبرج، الخميس الماضي، بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يئن تحت انقلاب المليشيات التابعة لإيران منذ ما يزيد عن أربعة أعوام.

