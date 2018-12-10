نتانياهو يعلن أن سلطنة عمان ستسمح لطائرات تجارية اسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان سلطنة عمان ستسمح لطائرات اسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي، مؤكدا أنه يريد العمل وفق نهج مختلف عبر التقدم باتجاه تطبيع العلاقات مع العرب دون المرور عبر حل النزاع مع الفلسطينيين.
وقال نتانياهو الاثنين خلال مؤتمر عقده في مقر في وزارة الخارجية بالقدس الغربية وحضره سفراء إسرائيل المعتمدون في الخارج، "عندما زرت سلطنة عمان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تحدثت مع فخامة السلطان قابوس الذي أقرّ لي بأن شركة الطيران الإسرائيلية العال تستطيع التحليق فوق الأراضي العمانية".
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