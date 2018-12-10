عصير البرتقال يوميا يحمي الرجال من الخرف

أكدت دراسة حديثة أن شرب كوب من عصير البرتقال يوميا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

وتتبع الباحثون من جامعة هارفارد الأمريكية ما يقارب 28 ألف رجل لعقدين من الزمن لبحث كيفية استهلاكهم للفاكهة والخضار على قواهم العقلية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوصلوا إلى أن الرجال الذين شربوا كوبا صغيرا من عصير البرتقال كانوا أقل عرضة بنسبة 47% لصعوبة التذكر أو اتباع الإرشادات أو التنقل في مناطق مألوفة.

وقال كبير معدي الدراسة، تشانج تشنج يوان، إن تناول الخضراوات والفاكهة وعصير البرتقال على المدى الطويل، قد يفيد في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية.

وتؤكد النتائج أهمية اتباع نظام غذائي صحي في التخلص من تنكس الدماغ الذي يأتي مع التقدم في العمر.

وقالت الدكتورة هانا غاردنر، الباحثة في جامعة ميامي الأمريكية، والتي لم تشارك في البحث، إن "الفواكه والخضراوات غنية بالفيتامينات والمواد المغذية، بما في ذلك مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ".

ويمكن أن تكون الانقطاعات في الذاكرة والفهم ونوبات الارتباك علامات مبكرة على تدهور الدماغ، وتؤدي في النهاية إلى خرف يهدد الحياة.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف في جميع أنحاء العالم بـ46.8 مليون شخص، ولا يوجد حتى الآن علاج لهذه الحالة، إلا أن العلماء يحاولون العثور على علاج فعال للقضاء على الخرف.