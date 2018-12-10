وزير العدل التركي يرد على السعودية بعد رفضها تسليم العسيري والقحطاني

دبي - بواسطة محمد فارس قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، يوم الاثنين، إن الرياض لم تقدم الدعم اللازم بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتزمت الصمت إزاء مطالب أنقرة. © Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti"

وأضاف الوزير: "نؤكّد مجددا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون فيه بناءََ وعنصرََا مساعدا".

وتابع قائلا: "لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي".

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وأفاد عبد الحميد غل بأن السعودية قدمت السعودية بادئ ذي بدء تصريحات متناقضة حول مقتل خاشقجي ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة.

المصدر: الأناضول