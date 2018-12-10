دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة YouTube Gaming

شهد المحتوى المخصص للألعاب على منصة الفيديو يوتيوب نمواً هائلاً خلال السنوات الماضية وذلك على مستوى ليس فقط عدد المقاطع والقنوات الجديدة، بل حتى معدلات المشاهدة حيث قضى الجمهور 50 مليار ساعة بمتابعة هذه المقاطع خلال العام الجاري.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن كل يوم هناك 200 مليون مستخدم يشاهد محتوى الفيديوهات المخصصة للألعاب، وكانت البرازيل الأكثر نشاطاً في هذا المجال من بين باقي دول العالم. وهذا الرقم فقط يخص المستخدمين الذين سجلوا دخول إلى حساباتهم ما يعني أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير.

يذكر أن يوتيوب بدأت تهتم بقطاع فيديوهات الألعاب بشكل واسع خلال السنوات القليلة الماضية وشجعت كثيراً أصحاب القنوات على نشر مقاطع لهم أثناء اللعب والربح منها عن طريق عرض الإعلانات.

وعن العام المقبل فإن يوتيوب تعتزم البحث عن المزيد من الطرق والأدوات التي تساعد أصحاب المحتوى والقنوات من الحصول على المزيد من الدخل.

التدوينة يوتيوب عرض أكثر من 50 مليار ساعة لمقاطع فيديوهات الألعاب في 2018 ظهرت أولاً على عالم التقنية.