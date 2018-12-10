دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة edge

أكدت مايكروسوفت نيتها أن تدعم النسخة الجديدة من متصفحها إيدج المبنية على كروميوم إضافات متصفح كروم المعتادة.

وهذا خبر سار للغاية – لو تحقق بالفعل – لمن كان يود الإنتقال إلى إيدج لكن ينقصه تنوع الإضافات فيه، والآن يمكنك بسهولة نقل نفس الإضافات التي تستخدمها مع كروم إلى نسخة إيدج الجديدة وستعمل بدون مشاكل.

بالطبع الأمر تدرسه مايكروسوفت ولديها نية حوله لكن لايوجد تأكيدات حالياً. وكانت مايكروسوفت قد ذكرت الأسبوع الماضي عند الإعلان عن النسخة الجديدة من إيدج أن هناك تعديلات داخلية ستجريها على المتصفح خلال سنة من إطلاقه وبالطبع تشمل هذه التعديلات دعم إضافات كروم.

يبدو في النهاية أن مشروع قوقل مفتوح المصدر كروميوم قد انتصر حتى أن مايكروسوفت بدأت بالتحول إليه، لكن يبقى نجاح إيدج الذي يعمل على كروميوم مرهون بلمسات وإضافات مايكروسوفت الخاصة التي لن نجدها في كروم ولا أية متصفحات أخرى تعمل على كروميوم.

التدوينة مايكروسوفت تنوي دعم إضافات كروم في نسخة إيدج القادمة ظهرت أولاً على عالم التقنية.