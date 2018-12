سناب شات تختبر عدد من مزايا إنستقرام على تطبيقها بينها وضع البورتريه

اعتدنا رؤية تطبيقات فيسبوك تقوم بنسخ مزايا سناب شات خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع الأخيرة في الفترة السابقة، لذلك رأت أن الطريق الأمثل لإضافة المستخدمين هو نسخ مزايا الأخرى الموجودة في إنستقرام؛ حيث أن الشركة بدأت اختبار ميزة وضع البورتريه للصور، شبكة الصور، والتوقيت، كما بدأت أيضًا اختبار ميزة Charms لتحديد نوع الصداقة الخاصة مع المستخدمين الأخرين.

وبحسب المختصة في هذا الشأن، جاين مانشون ونغ، فقد بدأت سناب شات

Snapchat is working on Portrait Mode pic.twitter.com/ZYwpn0BrZR

في التطبيق، وقامت بنشر صورة للميزة على حسابها على تويتر، ويمكن القول أنها من المزايا التي ستنال إعجاب مستخدمي التطبيق بكل تأكيد.

وبجانب الميزة السابقة، فإن سناب

Snapchat is testing gridline, timer and batch capture mode pic.twitter.com/q4xzXP6eui

والتي تسمح للمستخدم بالتقاط صورة ومن ثم إضافة عدة صور متتالية كمجموعة واحدة، وهي ميزة جيدة في حالة الرغبة بإضافة عدة صور معًا للقصة، وتسمح الميزة أيضًا بعمل توقيت للعدد التنازلي لالتقاط الصور تلقائيًا، كما أن هناك ميزة أخرى عبارة عن شبكة الصور.

أما

Snapchat is testing "Charms" for providing information about your friendship or group pic.twitter.com/8xDH2KpMlq