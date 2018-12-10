دبي - بواسطة محمد فارس سناب شات تختبر عدد من مزايا إنستقرام على تطبيقها بينها وضع البورتريه© Tech World قدمت بواسطة
اعتدنا رؤية تطبيقات فيسبوك تقوم بنسخ مزايا سناب شات خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع الأخيرة في الفترة السابقة، لذلك رأت أن الطريق الأمثل لإضافة المستخدمين هو نسخ مزايا الأخرى الموجودة في إنستقرام؛ حيث أن الشركة بدأت اختبار ميزة وضع البورتريه للصور، شبكة الصور، والتوقيت، كما بدأت أيضًا اختبار ميزة Charms لتحديد نوع الصداقة الخاصة مع المستخدمين الأخرين.
وبحسب المختصة في هذا الشأن، جاين مانشون ونغ، فقد بدأت سناب شات
في التطبيق، وقامت بنشر صورة للميزة على حسابها على تويتر، ويمكن القول أنها من المزايا التي ستنال إعجاب مستخدمي التطبيق بكل تأكيد.
Snapchat is working on Portrait Mode pic.twitter.com/ZYwpn0BrZR— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 10, 2018
وبجانب الميزة السابقة، فإن سناب
والتي تسمح للمستخدم بالتقاط صورة ومن ثم إضافة عدة صور متتالية كمجموعة واحدة، وهي ميزة جيدة في حالة الرغبة بإضافة عدة صور معًا للقصة، وتسمح الميزة أيضًا بعمل توقيت للعدد التنازلي لالتقاط الصور تلقائيًا، كما أن هناك ميزة أخرى عبارة عن شبكة الصور.
Snapchat is testing gridline, timer and batch capture mode pic.twitter.com/q4xzXP6eui— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 10, 2018
أما
من الشركة، فهي تتمحور حول تحديد نوع العلاقة مع المستخدمين الأخرين، وتطلق عليها الشركة اسم Charms، بحيث تسمح بتحديد تاريخ الميلاد والعوامل الأخرى المشتركة مع الأصدقاء على التطبيق.
Snapchat is testing "Charms" for providing information about your friendship or group pic.twitter.com/8xDH2KpMlq— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 10, 2018
الجدير بالذكر أنه لا توجد أي معلومات حول موعد ظهور هذه المزايا بشكل رسمي، حيث أنها مازالت بمرحلة الاختبار المبكر من الشركة.
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سناب شات تختبر عدد من مزايا إنستقرام على تطبيقها بينها وضع البورتريه
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