دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A8s ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج الآن عن هاتف Galaxy A8s الذي يأتي كأول هاتف لسامسونج مع شاشة Infinity-O بحجم 6.4 إنش.

قدمت سامسونج رسمياً هاتف Galaxy A8s المميز بكاميرة مدمجة في الشاشة مع حجم 6.4 إنش، بتصميم منحني وجودة عرض Full HD بلس، مع ثقب في الشاشة بحجم 6.7 مم، مقارنة بثقب V20 الذي أعلن عنه اليوم بقطع في الشاشة بحجم 4.5 مم وفقاً لتصريحات Honor.

الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر 24 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 ، ومستشعر10 ميجا بيكسل وعدسات Telephoto بفتحة f/2.4 وقدرة على التكبير البصري 2x، إلى جانب مستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy A8s مميزة بمستشعر 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 3400 mAh مع تقنية الشحن السريع.

مواصفات هاتف Galaxy A8s

شاشة بحجم 6.4 إنش بزجاج منحني 2.5D، بدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل أو Full HD بلس مع أبعاد 19:5:9

رقاقة معالج Snapdragon 710 بدقة تصنيع 10 نانومتر مع اثنان من أنوية Kryo 360 بسرعة 2.2GHz، و6 من أنوية Kryo 360 بسرعة 1.7GHz وكارت شاشة Adreno 616

إختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 128 جيجا بايت مع دعم التخزين الخارجي مع بطاقة micro SD حتى سعة 512 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة الخلفية مع مستشعر 24 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 مع فلاش LED، ومستشعر10 ميجا بيكسل وعدسات Telephotoبفتحة f/2.4 وقدرة على التكبير البصري 2x، إلى جانب مستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير مع فتحة عدسات f/2.2.

كاميرة أمامية 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

قياسات الهاتف 158.4 في 74.9 في 7.4مم كما يزن 173جرام

يدعم شبكات 4G VoLTE بتردد مزدوج، والإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ac بتردد 2.4/5GHz، VHT80، والبلوتوث 5، وGPS، وGLONASS، منفذ USB C، وNFC.

بطارية بقدرة 3400 mAh مع ميزة الشحن السريع.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A8s بألوان الأزرق، الرمادي والأخضر، على أن يبدأ الحجز المسبق للهاتف في 21 من ديسمبر، إلا أن سامسونج لم تكشف عن التسعير في الوقت الحالي.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A8s ظهر على التقنية بلا حدود.