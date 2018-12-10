شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مقر وكالة الأنباء الفلسطينية برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في حي المصايف وسط مدينة رام الله قبل قليل، ومنعت المتواجدين بداخله من مغادرته.

ودققت قوات الاحتلال في هويات موظفي الوكالة المتواجدين في مكاتبهم ومنعتهم من مغادرته، واحتجزتهم في مكتب التحرير.

كما اقتحمت غرفة الخوادم الإلكترونية في قاعة التحرير واستعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة في الوكالة، واتخذت من غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين يحيطون بالمبنى.

واستهدفت قوات الاحتلال، الموظفين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وكان قد أصيب عشرات الأشخاص، اليوم الاثنين، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل رام الله الشمالي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت، في وقت سابق اليوم، مدينة رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في عدد من الشوارع، وتقوم بين الفينة والأخرى باقتحام محلات تجارية، وتستولي على كاميرات المراقبة، وتفتش عددا من البنايات السكنية.