شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: رحلات طيراننا إلى أمريكا الجنوبية يمكن أن تمر من الأجواء السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن شركات الطيران الإسرائيلية المقررة إلى دول إمريكا الجنوبية، يمكن أن تمر من الأجواء السودانية، دون الإدلاء بمزيد التفاصيل أو موعد هذا الإجراء.

وبحسب ما نشرته رويترز، قال نتنياهو إن طيران بلاده بإمكانه التحليق فى أجواء تشاد ومصر.. وتشير كل الظواهر إلى أننا بإمكاننا التحليق فوق السودان".

وكان نتنياهو قد استأنف مع رئيس تشاد إدريس ديبي العلاقات التي قطعتها نجامينا في عام 1972.

وقال نتنياهو في إفادة لدبلوماسيين إن محادثاته مع ديبي ساعدت في فتح مسار جوي جديد إلى أمريكا الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن المتحدثين باسم نتنياهو لم يدلوا بمزيد من التفاصيل ولم يتضح متى ستتمكن رحلات الطيران الإسرائيلية من التحليق فوق السودان فى طريقها لأمريكا الجنوبية التي وصفها رئيس الوزراء بأنها رابع أهم وجهة سفر لإسرائيل.

ولم يرد تعليق بعد من الخرطوم.

ويقول دبلوماسيون إسرائيليون إن اتصالات على مستوى منخفض مع السودان جرت في السنوات الأخيرة لكن السلطات هناك أحجمت عن الاعتراف بها علنا.