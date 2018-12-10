شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يدشن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة بمدينة الظهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة فى مدينة الظهران السعودية، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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