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شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله: إيران والحوثيين خسروا الحرب فى اليمن والجيش الشرعى حاصرهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن إيران والحوثيين، خسروا الحرب في اليمن، مشددا على أن الجيش الشرعى حاصر إيران والحوثيين فى بقعة صغيرة من جغرافية اليمن الكبيرة.
أحمد الجار الله
وقال:"اليمن انتهت أربع سنوات حرب شرسة، حرب ذخيرة وحرب عقول إيران وحوثييها، هم من خسر الحرب، الجيش الشرعى والتحالف الذى خسروه الوقت وأكلاف الحرب لكنهم حاصروا إيران وجيشها الحوثى فى بقعة صغيرة من جغرافية اليمن الكبيرة إيران وحوثييها لم يصلوا إلي قصور قادة دول مجلس التعاون ومساكن شعوبها".
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