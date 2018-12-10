شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الأمانة العامة، قطاع الإعلام والاتصال، بجامعة الدول العربية، فى اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية التى تنعقد بتونس خلال الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى.

وألقى السفير الدكتور بدر الدين علالى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، كلمة أعرب فيها عن تقديره لهذه المنظمة المهنية الرائدة، وجهودها القيمة فى تعزيز أداء الإعلام العربى ليقوم بالدور المنوط به فى تنمية المجتمعات العربية.

وأوضح أن الإعلام اليوم بحاجة إلى تطوير المحتوى الإعلامى وتهيئة جيل جديد من الإعلاميين قادر على القيام بدور ريادى متميز، وتمكين الإعلام من القيام بدوره بإكسابه مصداقيته ووضع آليات حقيقية لتوظيف كل الإمكانيات بشكل أكبر فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس قطاع الإعلام والاتصال بأن الجامعة العربية، تؤكد باستمرار على أهمية التنسيق الإعلامى العربى فى كافة القضايا خاصة فى ظل التحديات الخطيرة التى تواجه المنطقة العربية، لافتا إلى كافة الاستراتيجيات التى قامت الأمانة العامة بوضعها. داعيا كافة المؤسسات الإعلامية العربية للمساهمة فيها.

وافتتح المهندس عبد الرحيم سليمان، المدير العام للاتحاد بمقره اليوم الاثنين، الاجتماع بكلمة رحب فيها بالمشاركين من مسؤولى وممثلى القنوات التلفزيونية والإذاعية العربية، والشركاء من الهيئات الأوروبية والآسيوية للبث الإذاعى والتلفزيونى، وممثلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة.

وذكر المدير العام الذى أعيد انتخابه أمس لفترة ثانية لمدة أربع سنوات جديدة، بما يبذله الاتحاد لتطوير نفسه وخدمة الإعلام المرئى والمسموع فى المنطقة العربية، وتحدث عن مشروع بناء فندق خاص بالاتحاد والذى وضع له حجر الأساس هذا الصباح قبيل افتتاح أعمال الجمعية العامة.

من جانبه أكد محمد عبد المحسن العواش، رئيس الاتحاد، الجهود الكبيرة التى تبذل مع كافة الأعضاء لتعزيز أداء وسائل الإعلام العربية وتطوير إمكانياتها خاصة فيما يتعلق بمنظومة التبادل والتدريب ودعم الإنتاج العربى المشترك.

تناولت الجلسة الافتتاحية تقرير المدير العام الذى تضمن كافة الأنشطة التى قام بها الاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين الدورة السابقة والدورة الحالية، وذلك فى مجالات: الإذاعة، والتلفزيون، والرياضة، المجال الهندسى، مجال الإعلام الجديد، مجال العربى والدولى، مجال النشر والبحوث، مجال تبادل الأخبار والبرامج وفى مجال التدريب الإذاعى والتلفزيونى.

وستتواصل أعمال الجمعية العامة للاتحاد على مدار ثلاثة أيام وتتضمن حوارا مهنيا بعنوان "الإعلام الجديد: قوة التأثير والتغيير".