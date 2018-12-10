الفنانة فيهمة عبد الله تتهم فنانة شهيرة بالسرقة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

روى صاحب كافي شهير بالخرطوم لدى مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال تفاصيل جديدة في القضية التي دونتها الفنانة فهيمة عبد الله في مواجهة فنانة شابة اتهمتها بسرقة شيكات مصرفية من داخل غرفة تخصها من داخل منزلها ، وقال الشاهد بأنه وأثناء تواجده بالكافية حضرت إليه المتهمة وبرفقتها شقيق صديقه ، لافتاً إلى أن المتهمة تحمل بيدها صكوكاً مصرفية ومن خلال حديثه معهم اكتشف أنها بصدد صرفها .

ولفت الشاهد في رده على سؤال ممثل الدفاع بأنه كان متهماً في ذات البلاغ تحت طائلة المادة 181 من القانون الجنائي وتم التحري معه بعد استدعائه بقسم الشرطة وأفرج عنه لاحقاً بعد أن أقرت المتهمة بحيازتها للشيكات ، ولفت الشاهد إلى أنه تم التحري معه ضمن ثلاثة متهمين آخرين أفرج عنهم لاحقاً بعد القبض على المتهمة الماثلة أمام المحكمة .

فيما رفضت المحكمة طلب الدفاع برفض شهادة الشاهد للولاء وفق نص المادة 33 من قانون الإجراءات .

وقال قاضي المحكمة عصام الدين عثمان بحسب صحيفة الإنتباهة في قراره بأن الشاهد سبق وأن أدلى بذات أقواله بيومية التحري لذلك المحكمة تقبل شهادة الشاهد وترفض طلب الدفاع ، وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع آخر شهود الاتهام .