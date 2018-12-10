القبض على طالبة جامعية متخصصة في سرقة الهواتف…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تمكنت مباحث قسم الخرطوم شمال من ضبط فتاة تخصصت فى سرقة هواتف طالبات جامعة الخرطوم وألقى القبض على المتهمة اشتباهًا اثناء محاولتها بيع 4 هواتف نقالة بعمارة السلام للموبايلات وبفتح الهواتف والاتصال بالارقام التى كانت بداخلها اتضح بانها تخص طالبات بجامعة الخرطوم وبالتحقيق اتضح ان الفتاة تذهب بصفة دائمة الى جامعة الخرطوم وتقوم بسرقة هواتف الطالبات بعد ان تدعى انها طالبة بالجامعة وبالتحقيق معها اتضح انه لاعلاقة لها بالجامعة البتة وان عمرها 28 عامًا وانها تدلف الى الجامعة بغرض سرقة محتويات الطالبات تم تحريز الهواتف وتدوين بلاغات في مواجهة المتهمة .

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