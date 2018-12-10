الهلال “موفق”أمام هلال كادقلي.. بقلم رمضان احمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

# الهلال يقفز للصدارة في الممتاز بثنائية في شباك الأسود

# تشكيلة جديدة للهلال تنجز المهمة والمدرب يريح الكبار

# الزعفوري يخدع الأفريقي ويُخفي التشكيلة الاساسية

# ظهور الضي وبشة بعد طول غياب وموبمبو يواصل الصيام

# الاولتراس تحسن وداع الهلال والفريق يسافر بمعنويات كبيرة

# المدرب يريح السداسي بقيادة جمال سالم وايمانويل وبويا

# ديارا يؤكد الجاهزية البدنية لمواجهة الأفريقي التونسي

# اليوم المريخ يكون أو لا يكون لاستعادة أراضية وتأكيد وجوده

# المريخ في أكبر التحديات العربية في مواجهة الاتحاد الجزائري

# اعتراف بصعوبة المهمة للفريقين وجماهير السوسطارة لا ترحم

# آمال المريخ معلقة على الدفاع وخط الهجوم لخطف هدف

# حذاري يامريخ من تكرار أحداث الوحدات والمواقف الخمسة الأسوأ على الإطلاق

# حُكامنا ينالون حقهم في الدولية والمشاركات العالمية والقاري

# نجح الهلال في الفوز على ملعبه على فريق هلال كادقلي والقفز مباشرة للصدارة مع الشرطة القضارف نقاطا واهدافا ،

فاز الهلال بثنائية الشبل موفق صديق على مدار الشوطين بالقدم والرأس ،

، لم يكن أمرا مفاجئا ان يشرك المدرب مجموعة جديدة من اللاعبين

اولا لإتاحة الفرصة واختبار العناصر التى كانت متوقفة او قادمة من إصابة

لذلك شارك عمار الدمازين، والضي وبشة ولاول مرة نجم الشباب موفق صديق،

والأمر الثاني سر التشكيلة في حكاية المداورة وإراحة عدد من اللاعبين وإتاحة الفرصة لآخرين فكانت مشاركة الحارس يونس وحسين الجريف ومحمود امبدة وابو عاقلة وصهيب

والأمر الثالث اخفاء التشكيلة الاساسية عن فريق الافريقي والذي سيتابع المباراة ويهتم بأخبار الهلال ،

# اعتقد ان مدرب الهلال نجح في المهمة، كسب النقاط وحقق الأهم واكتشف قدرات اللاعبين ،

وكانت فرصة سانحة ايضا للاعبين الباحثين عن الفرصة لإثبات الذات

بهدفيه دخل موفق في قلوب الجماهير وعبره حقق الهلال مشاركة لاعب من الشباب مع الفريق الأول ،

الهدف الأول برأسية رائعة وتمركز جيد من تمريرة الضي،

والهدف الثاني من تمريرة طولية من الشغيل تعود عليه، وضعت اللاعب في موقف مريح ومواجهة المرمى والتسديد والتسجيل ،

شارك بعد طول توقف بشة وقدم لمحات وأجاد التمركز واستلام الكرات وكان يمكن ان يسجل

عاد بعد طول غياب وكمشاركة متدرجة مهاجم الكلاسيكو الضي وصنع الهدف الاول وسحبه المدرب بعد الشوط الاول،

شارك نزار حامد وتعرض لإصابة وسحبه المدرب ونتمنى ان تكون خفيفة ،

ومن النجوم الأساسيين شارك موبمبو ورغم جهده الكبير فالحظ دائماً يعانده ولا يسجل من جديد،

# احتفظ مدرب الهلال بعدد من العناصر الاساسية تصل لأكثر من نصف الفريق حوالي ستة لاعبين

جمال سالم صاحب الشباك النظيفة وكذا يواصل يونس في الاحتفاظ بشباكه نظيفة برغم ان احدى كرات هلال كادقلي ونجمه اولاقو أدخلته في مدرسة ولكنه سرعان ما صحح خطأه

وأراح المدرب ايضا ثلاثي الدفاع إيمانويل المحترف النيجيري وعبداللطيف بويا وفارس والثلاثي مهم وأساسي في مباراة الافريقي ويضاف لهم السمؤال الذي أتاح له المدرب المشاركة لتنفيذ بعض التكتيكات ،

وأراح المدرب شيبوب نجم نجوم الوسط والنجم المتوهج وصانع الفرح

وأراح ايضا الشعلة هداف الممتاز والذي لايزال يبحث عن ذاته في هذا الموسم ،

والمدرب أراح ايضا الشغيل ولكن أشركه في الشوط الثاني،

من النجوم ما بين الاساسي والبدلاء شارك ابوعاقلة وقدم مردود جيد

وافتقدنا ايضا جيوفاني وأهدافه والمدرب يصر دائماً ان يتركه ما بين الاساسي والاحتياطي ،

وغاب اطهر الطاهر رغم الفرصة التى منحها له المدرب والمشاركة امام الجيش الزنزباري ،

# اعتقد ان هلال كادقلي قدم مباراة كبيرة امام الهلال وتألق مدافع الهلال السابق مالك قبل إصابته ومغادرة الملعب وتالق مشرف ومرتضي كبير وإرهق اولاقو دفاع الهلال ،

وفي النهاية حماس اللاعبين ودوافع إثبات الذات جعلت الهلال يلعب ويتفوق بأقل مجهود والبساطة في الهدفين للشبل موفق صديق ،

اعتقد ان هذا اللاعب سيكون اول الاكتشافات لمنتخبنا الشاب المشارك في سيكافا وغيرها من مباريات وبطولات ، سيكون امام أعين مدربي المنتخبات الوطنية ،

# احسنت جماهير الهلال والاولتراس استقبال الابطال العائدين بتأهل غال من زنزبار

وأحسنوا تشجيع الفريق ووداعه بصورة لائقة

ونتمنى ان يكون خير وداع للعودة بنصر مؤزر او نتيجة إيجابية تريح في لقاء الافريقي،

# الان التحدي الأكبر للهلال المحاولة بقدر المستطاع الحفاظ على الشباك نظيفة

والاهم محاولة خطف هدف هناك مهما كانت النتيجة لانه سيساعد الهلال هنا على ملعبه عند الإياب ،

# مباراة الافريقي تحدي لابن تونس في مواجهة فرقها الكبيرة والافريقي من أشهر وأقوى فرق العاصمة وله مواجهات ولقاءات سوبر قادمة مع الترجي ،

غداً الثلاثاء يلعب الفريق في مواجهة الشبيبة بعد ان تم تأجيل مباراته في الديربي مع الترجي والتى كان محددا لها أمس الأحد ،

# يمكن ان نقول بان الهلال نجح في المباراة ونجح المدرب في اخفاء التشكيلة الاساسية، والإخفاء مفيد يريح اللاعبين من ضغط المباريات ويقود لأجواء نفسية جيدة وسط اللاعبين ،

مبروك للهلال وبالتوفيق في المعمعة الافريقية المرتقبة .

لحن الختام

# واليوم صراع المريخ في مواجهة اتحاد العاصمة في المواجهة العربية الكبري لتحديد الفريق المتأهل لدور الثمانية في كأس زايد للأندية الابطال ،

مباراة حاسمة بعد ان كسب المريخ الذهاب بنتيجة رباعية مقابل هدف

ومشكلة المريخ في هذا الهدف، لابد للمريخ من هدف مماثل، لانه لو حدث يصعب على الاتحاد تسجيل خمسة اهداف، والا يكون ده ما المريخ ولا يمكن ان يعيدنا لمريخ الوحدات ، برغم ان السباعية حدثت في ظروف مشابهة للنتائج سافر المريخ بنتيجة مريحة ولكن الفاجعة كانت كبيرة ،

بينما الظروف لم تكن مشابهة لمريخ اليوم الذي يعاني كثيراً عكس تلك المجموعة المميزة بدءا بالحارس اكرم ،

أسوأ ما في وداع المريخ عربيا وقتها الخسارة الكبيرة

وثانيا هاتريك نجم الوحدات محمود

وثالثاً الهدف الاول الذي يعد الأسرع في الدقيقة ١٢

ورابعا الهدف الذي ولج شباك اكرم من وسط الملعب

وخامسا ان الوحدات لعب ناقصا من الدقائق الاولى بعد ارتكاب المدافع لركلة جزاء ،

لا اعتقد بان هذه المواجع يمكن ان يكررها المريخ مجددا او تكرر معه ،

العالم العربي كله ينتظر ويتابع هذه المباراة ونتمنى ان تخرج في إطار الخلق الرياضي الكبير

ونتمنى ان يتعايش المريخ مع اصعب وأشرس مشجعين لفريق الاتحاد ، برغم ان الدواعي الأمنية منحتهم فقط ٤٠ الف مقعد في استاد يسع لأكثر من ٦٠ ألف متفرج ،

– غداً الثلاثاء تستكمل مباريات دور ال ١٦ بمباراة الذهاب التى تجمع الرجاء المغربي المرشح وصاحب أكبر قاعدة جماهيرية لفريق عربي وأفريقي في مواجهة الإسماعيلي بعد ان انتهاء الذهاب بالإسماعيلية بالتعادل السلبي ،

# قلنا ونقول ونكرر ان مشاكل المريخ كلها يمكن ان تحل لو تجاوز المريخ الاتحاد بالتأهل حتى ولو خرج مهزوما في هذه المباراة

فائدة ذلك سيعود من ناحية فنية للمريخ وتواجده في الساحة الخارجية بعد ان ودع افريقيا من التمهيدي وللموسم الثاني على التوالي

والفائدة الاخرى وهي الأهم ايضا المالية والتى يمكن ان تحل كل مشاكل المريخ، ومعروف ان اي فريق يتأهل لدور الثمانية سينال ٢٠٠ ألف دولار حتى ولو ودع بعدها دور الثمانية ،

ويا للعجب لو تأهل وتجاوز دور الثمانية لنصف النهائي سينال نصف مليون دولار ،

قلنا هذا الكلام وكررناه كثيراً عسى ولعل يكون دافعا وينقذ المريخ من أزماته ،

# سعدنا ونسعد دائماً عندما يتواجد حكامنا في الفعاليات الخارجية

ففي ظل الغيابات للفرق والمنتخبات يمثلنا التحكيم، الآن يشارك ابو شنب وطاقمه ووليد محمد احمد في البطولة العربية

ويتأهب وليد للمشاركة ايضا في كأس الأندية العالمية في الإمارات بعد مشاركته التاريخية في كاس العالم بروسيا،

والآن أخبار الفيفا تعلن عن اختيار عشرة حكام للدولية من كبار الحكام والشباب المتطلع وحتى التحكيم النسائي،

ومع هذا يعلن الكاف عن طواقم لمباريات في أبطال إفريقيا خلال الأسبوع المقبل ،

ابوشنب رشح لأشرس المواجهات مازيمبي وزيسكو ،بالتوفيق دائماً .

الحالة

# اخبار الهلال تقول ان ديارا سيلحق بالهلال في تونس بعد ان تأخر في إجراءات جوازه والتى وصفها رئيس القطاع الرياضي بالمعجزة بعد ان حلت المشكلة ،

وأكد اللاعب انه لم يتوقف من تمارينه وتمارين الصالة وانه جاهز وفي قمة لياقته الذهنية والبدنية ،

# في الجزائر لا حديث إلا عن موقعة اليوم بين المريخ والاتحاد

والأهم للمريخ ان هناك اعترافات بصعوبة المهمة لكلا الفريقين، خاصة الاتحاد المتأخر برباعية ويحتاج لثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل

الثلاثية المطلوبة سبق وان حققها الترجي في شباك الاهلى القاهري وحقق اللقب الافريقي للابطال، ونقول ربنا يستر، والمريخ مطالب بعدم إتاحة الفرصة او منح الاتحاد ولاعبيه مساحات

ونقول دائماً حذاري من حمى البدايات والنهايات مع خواتيم الشوطين ،وخاصة الزمن القاتل من عمر المباراة ،

# اليوم قمتان في الممتاز، يلعب اهلي شندي العائد مكسورا من الكونغو وهو يودع بركلات الحظ، يستقبل حي العرب بورتسودان، والمباراة صراع لاعبين ومدربين مغاربة هنا وهناك ،

والمباراة الاخرى قمة لا تقل عن سابقتها الخرطوم الوطني في مواجهة هلال الابيض

والمباراة مهمة لهلال الابيض كأعداء قبل استقبال منافسه الافريقي السبت القادم ،

# فجعنا بالامس وتحطم طائرة تحمل مسئولين من حكومة القصارف وعلى رأسهم الوالي لهم الرحمة والمغفرة

وفجعنا ايضا برحيل زميل إعلامي في مستوى وحجم وسماحة معاوية التوم وهو ايضا من أبناء القضارف،

ولن نبعد عن شرقنا الحبيب ومن ارض كسلا التى أنجبت العباقرة ودع ورحل الفنان الكسلاوي ابراهيم حسين ،

الفنان الذي ربطتنا به اجتماعيات رائعة وشاركنا في العديد من احتفالات صحيفة قوون واعيادها ،

لهم الرحمة جميعا ولالهم احر التعازي

انا لله وانا اليه راجعون .