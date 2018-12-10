ولكن !!.. بقلم ياسر عائس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حقق الهلال فوزا مهما حصد به نقاط المباراة وسجل به استقرارا معنوسيا للفريق قبل السفر الى تونس.

اضطر المدرب لتمويه التشكيلة حتى لا يكشف كل اوراقه للافريقي الذي نتوقع انه تابع اللقاء.

لكن المدرب وقع في اكثر من خطأ بادخال تعديلات كبيرة اخلت بالايقاع العام وخصمت من الرصيد وصدذرت القلق للجماهير.

وسط الهلال ظهر بعيدا عن المستوى المعروف ولم يكن صهيب وموفق في المستوى الذي يمكن الفريق من احكام السيطرة على اخطر خطوط اللعب.

خروج نزار كان قرارا غير موفق وربما تسبب في احباطه.

لا نعلم المبررات ولكن مهما كانت صحتها فان وجوده كلاعب خبرة وعائد للمشاركة كان يتطلب استمراره.

حتى لو اراد المدرب اخفاءه عن عيون التونسي فالتوقيت لم يكن مناسبا.

عاد بعد غيبة الدمازين والجريف وامبده وظهر موفق لاولل مرة فانتزع الاعجاب والاشادة بعد ان حسم المباراة وقدم مستوى مميزا.

عاد بشة فيما استمر صيام ادريسا عن الاهداف.

وكالعادة كان دخول جيوفاني مثاليا بتنشيطه الجهة الهجومية.

بمزيد من المشاركات سيصل الهلال للمستوى المطلوب لدى الشباب.

نعتقد ان الجهاز الفني كان بين امرين احلاهما مر فاما المخاطرة بكل الاساسيين مع احتمالات تعرضهم للاصابة وكشف الاوراق.

او تضليل الخصم بتوليفة من الشباب وهو ما حدث ولم يكن الاداء مقنعا للجماهير.

كسب الهلال النقاط وهو الاهم ونرى ان الجهاز الفني وقف على حقيقة مستويات بعض اللاعبين.

تغادر بعثة الهلال خلال ساعات ولا نملك غير الدعوات للفرقة بالظهور المشرف والعودة بنتيجة ايجابية واقلاها التعادل.

لا نبالغ اذا قلنا ان موفق قدم كل ما هو مطلوب وكان يؤدي ما ينبغي ان يؤديه اي لاعب في موقعه.

استلام وتمرير وتوقع وقراءة وحتى التنفيذ في المرمى كان دقيقا بنسبة عالية.

اهم ما ظهر به موفق وتميز خلال المباراة انه كان واثقا من قدراته ولم يستعجل او يتهيب التجربة..نواصل.

أشتات !!

نجحت مساعي الهلال في تسريع خطوات استخراج وثيقة سفر اللاعب ديارا.

هناك جندي مجهول أسهم بشكل كبير في اقناع الجهات المختصة بدولة اللاعب في تعجيل الاجراءات.

سيطير ابو بكر مباشرة الى تونس ويصل قبل بعثة النادي التي تتوجه الى هناك خلال الساعات القادمة.

ونتمنى ان يكون القائد بشة ضمن افرادها مهما كانت حالته الفنية او التكلفة المالية لمرافقته.

وجود العميد الى جانب زملائه يدفع الحماس وسط اللاعبين ويجعل من مباراة الافريقي معركة حربية يتطلب الفوز بها سندا معنويا.

طالبنا من قبل ادارة الهلال باصدار قرار ثابت بمرافقة الحراس الثلاثة لاي بعثة تغادر الى خارج البلاد تحسبا لاي طارئ.

وها نحن نجدد مطلبنا وتتمنى ان يصيخ المجلس السمع ويغلق الابواب المزعجة.

توفرت للهلال مباراة واحدة اداها بالامس امام هلال الجبال في طريق اعداده لمنازلة الافريقي.

والسبب التداخل العنيف بين الممتاز و رزنامة الكاف.

نتمنى ان تتاح امام المدرب فرصة اوسع لاداء عدد من المباريات في الممتاز قبل مواجهة الرد المنتظرة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

عودة الفريق المتأخرة من تونس قد تضع العراقيل امام اداء اي مباراة رسمية في الممتاز.

من سلبيات التداخل بين الممتاز والابطال حرمان العائدين من الاصابة والتأهيل من فرصة الظهور لإكتساب حساسية المباريات والعودة لاكمال الجاهزية واللياقة البدنية.

ومنهم عمار الدمازين ونزار وبشة وهو ما فرض ظهور بويا على قلب الدفاع بدلا من الطرف.

ونتوقع ان يعاني عمار في انتزاع خانته مجددا لان المدرب سيعتمد على الخبرات والمشاركات ولن يغامر بادخال لاعب عائد من بعيد.

ورغم الارهاق الذي يعاني منه فارس الا انه بات يقاتل وحيدا على الطرف الشمال رغم اجتهادات امبدة.

كما حرم المرض اللاعب الضي من الظهور اساسيا ومنعه السفر مع الفريق الى زنزبار فلعب امس وو يتلمس خطى العودة.

ضغط الجدول تسبب في حرمان شلش وولاء الدين من اللعب.

وقلص دقائق بشه الصغير وصهيب ، فيما قاتل اطهر ليفرض نفسه لكنه لم يستفد من المنحة على ارض الجيش في المباراة الافريقية الاخيرة.

نتوقع ان تشتد المنافسة بين الشعلة وجيوفاني لانتزاع ثقة المدرب.

الشعلة هو الاخطر في الصندوق ، لكن البرازيلي يتفوق باللعب على الطرفين ويتمتع بمهارات عالية يسخرها لمصلحة المجموعة.

خبرة جيوفاني في الملاعب ترشحه للقتال في المواعيد الكبيرة ومن هنا تضاءل فرص وليد ليكون اساسيا.