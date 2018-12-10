اذا اصبح سوداكال رئيسا للمريخ يوما ما ده طرفنا من المريخ اذا كنا علي قيد الحياة.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** جماهير المريخ تنتظر التأهل لدور الثمانية في بطولة العرب مساء اليوم والتأهل لن يكون سهلا ولن يأتي بالامنيات انما بالجهد والعرق والدموع وتطبيق اللاعبين كل ما يطلب منهم والابتعاد عن الأخطاء الفردية والاستفادة من أي فرصة وعيب والله أن يكون فريق متقدم بثلاث أهداف ويعود ويخسر بأكثر من ثلاث واذا حدث هذا يجب الاستغناء عن خدمات كل اللاعبين الموجودين في الكشف والبحث عن لاعبين يعرفون قيمة المريخ و تاريخ المريخ يلعبون للشعار لا للمال

** المريخ فريق ضعيف لا قيمة له وانتصاره علي السوسطرة بالاربعة فضيحة كبيرة بالنسبة لنا وسنرد عليه هنا بهزيمة تاريخية اقلها ٩ أهداف حتي لا يتطاول مرة اخري

** هذا ما قاله رئيس نادي اتحاد العاصمة وتداولته الصحف وكثير من المواقع والرد علي هذا السخف وهذا العبث عند لاعبي المريخ ومدربهم الزولفاني الذي يجلس لاخطر امتحان مساء اليوم

** الزولفاني تحدث بثقة بعد وصوله الجزائر وقال جئنا للتأهل

** الملعب الذي يقام عليه لقاء المريخ واتحاد العاصمة مساء اليوم ملعب ضيق والجمهور قريب جدا من اللاعبين وكما أشرنا قبلا الجمهور سيستخدم شتي الأساليب لمؤازرة فريقه وإرهاب لاعبي الأحمر والمباراة تنطلق في السابعة بتوقيت السودان ومنقولة علي قناة ابو ظبي الرياضية

** ربما نشهد تغييرات في تشكيلة المريخ في مباراة اليوم واكتب بتفاصيل أوسع عن مباراة اليوم عبر صفحة ..دبابيس .في صحيفة الدار عدد اليوم

** تعليقا علي ماذكرته في مرة سابقة عن اجتماع عقد بمنزل الاخ جمال الوالي وضم بعض القيادات المريخية افضي الي قبول جمال بالعودة لرئاسة المريخ …تعليقا علي ذلك بعث لي جمال برسالة قال فيها لم اجتمع مع أحد وليست لدي الرغبة اطلاقا للعودة للعمل التنفيذي بنادي المريخ وساخدم المريخ بعيدا عن المناصب ومن خلف الكواليس .

** طبعا لم أؤكد خبر اجتماع جمال الوالي انما أشرت بأن كثير من المواقع تداولت الخبر وعموما جمال الوالي أكد عدم رغبته في العودة وبما أن الساحة المريخية خالية من الذين يملكون المال ويدعمون مسيرة النادي نقترح عرض المريخ لمستثمر اجنبي يستطيع الصرف علي فريق كرة القدم ويستطيع عمل مشروعات استثمارية لدعم المسيرة واذا اتكلنا علي ناس قريش وعلي اسد وبقية الجماعة يبقي الرماد كال حماد ولن نندهش اذا شاهدنا المريخ يلعب في دوري الدرجة الأولي أو حتي الثانية وبيع الأندية عرف معمول به في كل الدنيا وليس جديدا وباريس سان جرمان مالكه رجل اعمال عربي ومانشستر ستي مالكه مستثمر عربي وهذا علي سبيل المثال

** عبدالرحيم عضو مجلس المريخ رفض التكليف بإدارة شئون المال بالنادي الكبير كبديل للسيد عبدالصمد

** صمت عبدالصمد يحير ..لماذا لا يتحدث عبدالصمد ويوضح الحقائق أم يعتقد أن ما يقوله علي اسد لا يستحق الرد

** محمد الشيخ مدني رفض كل الرجاءات والوساطات للعودة لمواصلة نشاطه كرئيس للمريخ …برافو

** ما هي اخر اخبار شكوي المريخ في لجنة التحكيم الدولية ..كاس

** لا جديد في دوري الوسيط والاتحاد العام تجاهل مذكرة هلال الفولة أو بالأصح لم يعمل بها واعتمد نفس الأندية ال ١٤ والمنافسة تنطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري

** في بورتسودان تجري غد الثلاثاء انتخابات اتحاد كرة القدم المحلي والسيد طه فكي بتاريخه ومسيرته الإدارية الطويلة أجدر من غيره بقيادة الاتحاد وثقتنا كبيرة في كل الأندية بمختلف درجاتها والتي لن تفرط في طه فكي وبالتالي لن تفرط في مصالحها ومستقبلها هذا مع احترامي لذكي حاج علي الذي تولي منصب الرئيس في الفترة الماضية ولم يقدم شيئا وحان الوقت أن يتيح الفرصة لغيره خاصة وان اتحاد بورتسودان أحد أهم الاتحادات الإقليمية

** عضو مجلس المريخ هذا يهرف بغير ما يعرف

** سلام مربع لمجلس الشوري المريخي

** اليوم يقفل باب الطعون في المرشحين لعضوية اتحاد الخرطوم ليبدأ العد التنازلي للانتخابات والمتوقع بالطبع فوز هاشم خلف الله وجمال الكيماوي واسامة عبدالسلام وماجد راس

** طبيعي جدا أن ينتصر الهلال علي هلأل كادوقلي طالما أقيمت المباراة بامدرمان

** الأفريقي يحشد اربعين الف مشجع خلال لقائه بالهلال مساء الأحد المقبل والهلال من الممكن ان يحشد مثلهم بامدرمان

** الاتحاد الدولي فيفا اعتمد ١٨ حكما لادارة المباريات الأفريقية وغيرها بمعني أن الاتحاد الدولي جدد الثقة في حكامنا الدوليين .الفاضل ابو شنب ومعتز وشانتير وصبري وصديق الطريفي

** جابو سيرة سوداكال من جديد واعلنوا ترشحه لرئاسة المريخ في الانتخابات القادمة ودي مصيبة وكارثة والله ومعلوم أن سوداكال أحد أسباب ما يعايشه المريخ حاليا والان عوض رمرم فتح بلاغ في المريخ ويطالب بديونه وقضية أسامة عطا المنان ضد المريخ تحسم يوم ١٦ ديسمبر الحالي وهناك كثير من البلاوي المتلتله

** بكري المدينة غياب عن مباراة اليوم وسومانا يعود

** محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الانجليزي وعقبال لمحمد عبد الرحمن

** الرحمة والمغفرة للفنان ابراهيم حسن صاحب ..نجمة نجمة الليل نعدو

** من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدة والسير

**. اخر دبوس

** اذا اصبح سوداكال رئيسا للمريخ يوما ما ده طرفنا من المريخ اذا كنا علي قيد الحياة.