اليوم يحتاج الزعيم للنوايا الطيبة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*نريد التأهل عربيا بعد الخروج الافريقي المبكر
*علي الاقل لاجل سمعة ومكانة الزعيم
*لا يحتاج الزعيم سوي طيب الامنيات وسماحة النيات
*والاحساس بالمسؤولية لدي من يقع عليهم الاختيار لميدان النزال
*في حاجات كده لادايرة مدرب ولا دايرة علف وتسمين
*تحتاج فقط لحرارة قلب واصرار علي التأهل
*فالقلوب الميتة لا تحرك الجتت التي تحملها بجوفها
*واخفاقات اولادنا في الفترة الاخيرة كترت
*حقو يخجلوا شوية
*خسارة للممتاز عشان نقطة من ستة فشلوا في تحقيقها
*وداع البطولة الافريقية من المهد علي يد فريق حلة ريفي كمبالا
*خذلوا جماهير السودان بالداخل
*وجماهير جنوب السودان الشقيق بالخارج
*ودخلوا المغتربين في اضافرينهم
*انها فرصتهم الوحيدة للتكفير عن احباطات سببوها للناس
*واعتمدوا في التبرير علي شماعات مشرعة من قبل الحدث
*الاستمرار في البطولة العربية زي امتحان العربي في الشهادة
*لو قديت ماعندك شهادة
*عشان كده لو قديتوا قدوا طوالي
*ليست لديكم من الحسنات مايشفع لكم عند الجماهير حال الخسارة لاقدر الله
*فخروجكم امام اليوغندي غير مبرر ولا مقنع
*موش لو ما ادوني حقي
*لو ما ادوني كدارة زاتو فريق زي ده مابطيرني
*اليوم عليمكم الاداء برجولة
*علي الاقل ذكروا الفنيلة امجادها
*وروها انها تضم في حناياها ابناء ابوعنجه وكمال عبدالغني
*اقنعوها انو احفاد ابوداوود وكاوندا وبشارة هم من يرتدي الشعار
*اقنعنا ياتش انو كمال عبدالوهاب له خليفه اسمه احمد حامد التش
*وتذكر يامنجد ان حامد بريمة كان يقوم بادوار عليك اليوم القيام بها
*ايها الناس
*انها مباراة للقيادات
*رمضان وامير
*انتما من يقود الكتيبة للنصر
*ارتفعا لمستوي الحدث
*اشعلا الاصرار تأهل من بلد المليون شهيد
*او
*ستحولونا لتلتين مليون شهيد
*ايها الناس
*انها معركة اثبات للذات واعادة الثقة بالنفس
*فلنوقف اطلاق النار لاجل الحدث الهام
*ايها الناس
*دارت الاحاديث عن مبلغ السفريتين البالغ واحد واربعين الف دولار
*وكترت القصص والحواديت
*الوكت غير مناسب
*ولكن الحقيقة بمستنداتها موجودة
*قد يتضرر البعض من نشرها لزوم اللوائح
*ولكن الضرورات تبيح المحظورات احيانا
*سنعود
*وان شاء الله نعود من الجزائر متأهلين
*فهدف النعسان الرابع ماكان عبث
*كان هدفا للتأهل كفر به عن سوء الطالع بالامارات
*وسنبنيهوا البنحلم بيهو يوماتي
*ايها الناس
*احر التعازي في الفقد الجلل الباشمهندس الانسان ابن الشمال المبروك ووالي القضارف وصحبه الشهداء
*ونعزي انفسنا في فقدنا الكبير الاستاذ المبدع المريخي الاصيل ابراهيم حسين
*ونجمة نجمة الليل نعدو
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*لاجفت مآقينا
*ولا لقينا البداوينا
*ولا العيش البعشينا
*ولا الجاز البودينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال طيب قاعدين ليييه ماتقوموا تروحوا
والي لقاء
سلك
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