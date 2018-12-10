اليوم يحتاج الزعيم للنوايا الطيبة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نريد التأهل عربيا بعد الخروج الافريقي المبكر

*علي الاقل لاجل سمعة ومكانة الزعيم

*لا يحتاج الزعيم سوي طيب الامنيات وسماحة النيات

*والاحساس بالمسؤولية لدي من يقع عليهم الاختيار لميدان النزال

*في حاجات كده لادايرة مدرب ولا دايرة علف وتسمين

*تحتاج فقط لحرارة قلب واصرار علي التأهل

*فالقلوب الميتة لا تحرك الجتت التي تحملها بجوفها

*واخفاقات اولادنا في الفترة الاخيرة كترت

*حقو يخجلوا شوية

*خسارة للممتاز عشان نقطة من ستة فشلوا في تحقيقها

*وداع البطولة الافريقية من المهد علي يد فريق حلة ريفي كمبالا

*خذلوا جماهير السودان بالداخل

*وجماهير جنوب السودان الشقيق بالخارج

*ودخلوا المغتربين في اضافرينهم

*انها فرصتهم الوحيدة للتكفير عن احباطات سببوها للناس

*واعتمدوا في التبرير علي شماعات مشرعة من قبل الحدث

*الاستمرار في البطولة العربية زي امتحان العربي في الشهادة

*لو قديت ماعندك شهادة

*عشان كده لو قديتوا قدوا طوالي

*ليست لديكم من الحسنات مايشفع لكم عند الجماهير حال الخسارة لاقدر الله

*فخروجكم امام اليوغندي غير مبرر ولا مقنع

*موش لو ما ادوني حقي

*لو ما ادوني كدارة زاتو فريق زي ده مابطيرني

*اليوم عليمكم الاداء برجولة

*علي الاقل ذكروا الفنيلة امجادها

*وروها انها تضم في حناياها ابناء ابوعنجه وكمال عبدالغني

*اقنعوها انو احفاد ابوداوود وكاوندا وبشارة هم من يرتدي الشعار

*اقنعنا ياتش انو كمال عبدالوهاب له خليفه اسمه احمد حامد التش

*وتذكر يامنجد ان حامد بريمة كان يقوم بادوار عليك اليوم القيام بها

*ايها الناس

*انها مباراة للقيادات

*رمضان وامير

*انتما من يقود الكتيبة للنصر

*ارتفعا لمستوي الحدث

*اشعلا الاصرار تأهل من بلد المليون شهيد

*او

*ستحولونا لتلتين مليون شهيد

*ايها الناس

*انها معركة اثبات للذات واعادة الثقة بالنفس

*فلنوقف اطلاق النار لاجل الحدث الهام

*ايها الناس

*دارت الاحاديث عن مبلغ السفريتين البالغ واحد واربعين الف دولار

*وكترت القصص والحواديت

*الوكت غير مناسب

*ولكن الحقيقة بمستنداتها موجودة

*قد يتضرر البعض من نشرها لزوم اللوائح

*ولكن الضرورات تبيح المحظورات احيانا

*سنعود

*وان شاء الله نعود من الجزائر متأهلين

*فهدف النعسان الرابع ماكان عبث

*كان هدفا للتأهل كفر به عن سوء الطالع بالامارات

*وسنبنيهوا البنحلم بيهو يوماتي

*ايها الناس

*احر التعازي في الفقد الجلل الباشمهندس الانسان ابن الشمال المبروك ووالي القضارف وصحبه الشهداء

*ونعزي انفسنا في فقدنا الكبير الاستاذ المبدع المريخي الاصيل ابراهيم حسين

*ونجمة نجمة الليل نعدو

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*لاجفت مآقينا

*ولا لقينا البداوينا

*ولا العيش البعشينا

*ولا الجاز البودينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال طيب قاعدين ليييه ماتقوموا تروحوا

والي لقاء

سلك