الزعفوري مكتشف النجوم ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تباينت الآراء حول مدرب الهلال الحالي اراد الزعفوري تونسي الجنسية .. بعد ان حضر للسودان من اجل العمل مدربا للأحمال ضمن الطاقم الفني للهلال خلال الفترة الماضية.

• وحتي لحظة صعوده على رأس الجهاز الفني للفريق عقب اقالة السنغالي لامين ندياي .. وجد هذا القرار معارضة عنيفة من جانب أغلب الاهلة .. وان مستقبل الهلال التدريبي في خطر كبير.

• لكن هناك جانب لم يتعرض له البعض حول شخصية هذا التونسي .. واذا تذكر الجميع ان الزعفوري تسلم مهمة تدريب الهلال مؤقتا قبل مجيء لامين ندياي.

• وفي تلك الفترة منح اللاعبين الشباب فرصة واسعة للمشاركة ضمن الفريق الاول .. ونجح اكثر من لاعب في استثمار الفرصة .. وقدم نفسه كما يجب .. كما ان هناك سلبيات صاحبت فترة الزعفوري في تلك الفترة بإهماله عدد من النجوم.

• ما يهمنا في هذه الجزئية هي اتاحته الفرصة للاعبين الشباب .. وقد ساهم الزعفوري في تألق اكثر من لاعب شاب .. واصبح من ضمن اعمدة التوليفة الرئيسية.

• ومشاركة اللاعب الشاب موفق صديق في لقاء الامس امام هلال الجبال خير دليل على ذلك .. وتسجيله هدفي الفوز أظنها نظرة تدريبية ثاقبة وليس صدفة حول مستوى هذا اللاعب .. ودائما ما يجد المدرب الذي يهتم بالشباب تأييد كبير على هذه الخطوة الجريئة .. في ظل اعتماد المدربين على اللاعب الجاهز .. لتحقيق نتائج ايجابية وتفادي الوقوع في مطب الاخفاق.

• للامانة وجدت تلك الخطوة اشادة من الجمهور الازرق على شجاعة الزعفوري .. وهذا المدرب يحتاج للمساندة حتي ينجح في مهمته الصعبة مع الهلال .. ويواصل في اكتشاف المزيد من النجوم .. لأن ذلك في فائدة للكرة السودانية.

(صمت اخير) ..

• الجبين زي بدر الوضوح

• الزهر من خدو مفضوح

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• يا مريسيل من عندي روح

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• تلقى رايقة وجيها الصبوح

• والنِغيمة بلابل الدوح