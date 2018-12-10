القصر !.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ما أقسى ألا يجد الكاتب ما يكتبه..

*ما يكتب فيه…وعنه…وحتى حوله ؛ رعياً حول الحمى..

*وليست الموانع كلها حمراء بالضرورة…وإنما هنالك خضراء مسَّخها التكرار..

*فما معنى أن نكتب عن شيء كل يوم…ثم لا شيء يحدث..

*أو إن حدث – ونادراً ما يحدث – فبالقطارة ؛ مثل طحينة عمنا عبده…أيام الدراسة..

*فبعد أن نلتهم فول (كواب) نأتيه بغرض التحلية..

*فيسكب في وعائنا العسل المحلِّي…ثم ترتجف يده عند سكب الطحينة المستوردة..

*فتصطك (التمنة) مع الصفيحة…فالميزان…فالصحن..

*أو ننتبه إلى أن ما أُعطي نزراً باليمين أُخذ خمشاً بالشمال…كأن لم يكن (شيء)..

*وكمثال على ذلك تخفيض الوزراء…والوزارات..

*ثم ظهورهم – وإياها – بمسميات أخرى هي المجالس العليا…بالمخصصات ذاتها..

*أو نظل ننتقد…وننتقد…ثم ننتقد ؛ والقوم لا يسمعون..

*فإن سمعوا فكسماع حاج ماهر – ثقيل السمع – لصياح الناس عقب احتراق متجره..

*ومهرجانات السفه لم يُسمع صياحنا بشأنها إلا عقب احتراق البلد..

*ورغم ذلك فإن هناك من سيحزن لقرار منعها ؛ إيلا…ونانسي… والمقاولون..

*ومن لا يجد ما يكتبه يلفه الفراغ…ولا يدري ماذا يفعل..

*وفي اسكندرية حرن مني يوماً الذهن…والقلم…والفؤاد ؛ فخرجت بحثاً عن شيء..

*ما كنه هذا الشيء؟…لست أدري…فالمهم أي شيء..

*فقادتني قدماي إلى محل حلاقة فجلست…واستمعت غصباً عني لنقاش عجيب..

*وموضوع النقاش تركة لم تفصل فيها المحاكم بعد..

*ثم نقر على كتفي أحد المتناقشين مدمدماً (بص حضرتك…المسألة باينة ازاي؟)..

*فبصصت…فإذا بقصاصة جريدة غير (بائنة) الملامح..

*كانت صفراء باهتٌ لونها من شدة القدم…..وأعلاها تاريخٌ عامه (1947)..

*فنظرت إلى المدمدم وصاحبه…وضحكت لعثوري على (شيء)..

*وعنوانه (العجوز والحرص)…رغم إن صفة عجوز لا تُطلق إلا على المرأة..

*كان كل منهما بلا أسنان…ولا عينين…ولا حتى وجه..

*فالأسنان تساقطت…والعينان مغلقتان……والوجه لا معالم له مع التجاعيد..

*فقررت الرجوع إلى الشقة سريعاً للكتابة عن الشيء..

*ثم ارتأيت الهرب به إلى مكان يعينني على استرداد ذهني…وقلمي… وفؤادي..

*فاقترح علي سائق التاكسي أخذي إلى قصر المنتزه..

*وكل ما كنت أعرفه عنه إنه المقر الصيفي لملك مصر…إلى جانب قصور أخرى..

*ولكني لم أتخيله بكل هذه الفخامة…مع حدائق ذات بهجة..

*والملك فاروق هذا – وهو آخر ملوك الخديوية – كان في بداية حكمه بسيطاً..

*وأحبه الشعب لبساطته هذه…فضلاً عن إحساسه بهم..

*ولكن مع تطاول سنوات ملكه أخذ ينفصم عنهم – وعن الواقع – رويداً… رويداً..

*وما عاد يهمه (شيء) سوى (الحرص) على نفسه..

*والتمتع بالقصور !!!.