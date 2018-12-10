شهاب محمد - الخرطوم - نيوزويك: ترامب يشعر بالقلق للمرة الأولى علي حياته

الخليج 365:

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، يشعر بالقلق “للمرة الأولى في حياته”، استناداً إلى تحذيرات من الصحافي كارل بيرنشتاين، حول أن الرئيس الأمريكي قد يواجه مصير ريتشارد نيكسون، الرئيس السابق، والمتورط في فضيحة “ووترغيت” التاريخية.

ونشرت المجلة تقريرا الأحد، يتحدث عن تحذيرات وجهها الصحافي بيرنشتاين، الذي اعتبرته “نيوزويك” من “أساطير الصحافيين”، عن أن ترامب قد يلاقي مصير نيكسون، مشيراً إلى أن جلسات عزله من منصبه الرئاسي باتت مرجحة الآن.

والصحافي بيرنشتاين، مشارك في الكشف عن فضيحة “ووترغيت” الشهيرة، وأدت إلى استقالة ريتشارد نيكسون.

وجاءت تصريحات بيرنشتاين في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، الأمريكية، تعليقا على العاصفة التي وقعت في واشنطن، إثر مقالة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، دون ذكر اسم كاتبها، وقالت إنها لشخص يزعم أنه عضو بارز في الإدارة الأمريكية ووجه فيها انتقادات قاسية لترامب.

وأشار كاتب المقالة وقتها، إلى أنه جزء من المقاومة داخل الإدارة الأمريكية لرئيس يعاني من سوء الإدارة في ظل التحقيقات المستمرة التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.

وفي التقرير الذي أعده جيسون ليمون لـ”نيوزويك”، أشار بيرنشتاين، إلى أن المذكرة التي كتبها المدعون الفيدراليون للمحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، قد تؤدي إلى إقالة الرئيس الأمريكي.

وتقول الوثيقة، إن الرئيس ترامب “قاد مؤامرة إجرامية، لإصدار توجيهات لدفع أموال بهدف شراء صمت امرأتين أقام معهما علاقات خارج إطار الزوجية”.

وقال بيرنشتاين للمجلة: “يبدو بالتأكيد أن ما يعرض للجمهور، نوع من الجرائم التي تستدعي إجراء جلسات استماع في سلوك رئيس الولايات المتحدة”.

وأضاف: “هناك شيء أكثر أهمية من مجرد العزل، وهو حقيقة أن دونالد ترامب لأول مرة في حياته محاصر وقلق”.

وأشار إلى أن ترامب “كان بإمكانه دائما أن يخرج من أي مأزق” عندما كان يدير شركته الخاصة. و”كان دائما يشتري طريقه للخارج، ويخدع الكثيرين من أجل التنصل. لكنه بات محاصرا من قبل المحقق الخاص مولر”.

وسبق أن رجح كذلك محامي أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في قضية “ووترغيت” عام 1968، أن يعيد التاريخ نفسه، في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأوضح أندرو هول، أن ترامب “سينال قريبا مصير نيكسون الذي أجبر على الاستقالة من منصبه بعد أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وحتى الآن، تم توجيه الاتهام إلى 33 شخصا وثلاث شركات من المحقق الخاص روبرت مولر، حول ما إذا كانت حملة ترامب قد تواطأت مع روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أم لا.

ولم يتم اتهام أي شخص منهم بالتواطؤ مع روسيا، ولكن تم الكشف عن جرائم أخرى مختلفة في التحقيق المستمر.

ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي لمولر قريبا، وقد دفعت أحدث المزاعم العديد من السياسيين إلى اقتراح إمكانية عزل ترامب، أو حتى توجيه اتهامات جنائية له وسجنه.

وختم بالقول إن “الأكاذيب الكثيرة التي يرويها ترامب، وأخبر بها ابنه، وقالها في إعلانات حملته، والأكاذيب التي قالها فلين، والتي قالها مانافورت، وكل التصريحات عن روسيا، لماذا هذا كله إذا لم يكن هناك تواطؤ بالفعل مع موسكو، إذا لم يكن هناك شيء ليتم التحقيق بشأنه من الأساس؟”.

وكان النائب الديمقراطي في الكونغرس، أدم شيف، قال الأحد إن الرئيس دونالد ترامب، يواجه إمكانية العزل من منصبه والسجن، بسبب ما يتردد عن تورطه في دفع رشى لشراء صمت امرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما.

ونقلت شبكة (سي إن إن)، الأحد، عن شيف، قوله “هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترامب، من منصبه، إذا اتهمته وزارة العدل رسميا، وسيكون حينها أول رئيس يواجه إمكانية السجن”.

القدس العربي