المركزي يتعهد بتوفير السيولة لشراء الذهب من المنقبين

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان الخليج 365 : تعهد بنك السودان المركزي بتوفير السيولة النقدية لشراء الذهب من المنقبين بأسعار تشجيعية بمناطق التعدين عبر نافذة ” السبيكة الذهبية” للبنك بمنطقة أبو حمد بولاية نهر النيل. وقال محمد فيصل مدير نافذة السبيكة الذهبية بالبنك المركزي بمنطقة أبوحمد في تصريح لـ(smc) إن توفير السيولة النقدية بأسواق التعدين بأبو حمد ساعد في حركة شراء الذهب بما يفوق (8) كيلو جرام يومياً، وذلك من خلال الشراء مباشرة من الصياغ والمنقبين. وجدد فيصل إلتزام البنك المركزي بتوفير السيولة والشراء بالأسعار التشجيعية بالمنطقة.

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