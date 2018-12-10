شهاب محمد - الخرطوم - وزير العدل التركي:يتوعد السعوديه بنقل قضية خاشقجي للمحافل الدولية

الخليج 365:

أنقرة: قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، الإثنين، إن بلاده استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل جمال خاشقجي، إلى المحافل الدولية، في ضوء الموقف السعودي.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه مركزًا لتدريب الموظفين الحكوميين في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف غُل، أن جريمة قتل خاشقجي، اعتداء صارخ على الحق في الحياة؛ إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها.

وتابع القول: اكتسبت القضية بُعدًا دوليًا بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، الذي صرّح بضرورة إكساب الملف بُعدًا دوليًا.

وذكَّر الوزير التركي، بتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، إن بلاده لن تسلم تركيا مواطنين متهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي، ثم قال: قدمت السعودية بادئ ذي بدء تصريحات متناقضة (حول مقتل خاشقجي) ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح.

وشدد على مشروعية المطالب التركية، وانسجامها مع القانون الدولي، وقال: نؤكّد مجددًا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه؛ سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ولفت وزير العدل التركي، أن السعودية لم تقدم الدعم اللازم لأنقرة في إطار التحقيقات في قضية خاشقجي، والتزمت الصمت إزاء المطالب التركية.

(الأناضول)