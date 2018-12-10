شهاب محمد - الخرطوم - فنانة الخليج 365 : أفاد مصدر موثوق داخل إحدى الفضائيات الأكثر مشاهدة، بأن الإدارة شكلت لجنة تحقيق مع مذيعة معروفة، وذلك للخلافات التي بينها وبين إحدى زميلاتها بالقناة . ووصلت إلى حد القضاء، وسيبدأ التحقيق مع المذيعة ظهر اليوم داخل الفضائية، وأردفت صحيفة مصادر أن المذيعة الأخرى أيضاً شكلت لها الإدارة مجلس تحقيق، وسيتم تسليم قرار اللجنة للمدير العام للتعليق حوله بالفصل أو الإيقاف للطرفين .

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحقيق لمذيعة معروفة.! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .