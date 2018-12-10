مسؤول لبناني يشيد بقطر في إدارة "الحصار الجائر"

وقال السفير في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم الوطني لقطر (18 ديسمبر) إن قطر تحولت إلى واحدة من أكثر بقاع العالم ازدهارا، وتمكنت بفضل القيادة الرشيدة من تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والبنى التحتية المتطورة والبرامج المختلفة في مجالات التعليم والصحة والأمن والتخطيط العمراني، يضاف إليها التجارب الإعلامية الرائدة على مستوى عالمنا العربي، بحسب صحيفة "الوطن" القطرية.

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ونوه بحرص القيادة الرشيدة على العمل بكل إخلاص وإتقان لتطوير البلد وربطه بالتميز بين أقرانه "بحيث إنك لا تسمع بصدور مؤشر عالمي على جودة الحياة إلا وكانت قطر في المراتب المتقدمة فيه"، مشيرا في هذا السياق إلى إحراز قطر قبل ثلاث سنوات المرتبة الثانية عالميا في قائمة الدول الأكثر أمانا والمرتبة الأولى في الأمان من الإرهاب والمرتبة ذاتها في خلوها من البطالة.

وأكد أن دولة قطر تمكنت بالمقابل من بناء علاقات مع جميع دول العالم على أساس المصالح المشتركة والمشاركة بفاعلية في منظومة المجتمع الدولي، بحيث أصبحت جزءا من هذا العالم وشريكا فاعلا في اهتماماته وأولوياته وحاجاته.

ولفت إلى أن هذه الأسس الراسخة في سياسات قطر المحلية والدولية مكنتها من بناء عزيمة مستندة لقاعدة الدولة الصلبة في التغلب على تحديات البيئة من خلال بناء المشاريع المنتجة التي تقلل من اعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج، منوها بنجاح قطر خلال ما وصفه بـ"الحصار الجائر" في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.

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وأضاف: "هذا النجاح خلال الأزمة مؤشر على الإجراءات السليمة التي اتخذتها الحكومة في السنة الماضية والتي اثبتت صوابيتها بحيث بات المنتج القطري المحلي خيارا أولا ليس فقط للمواطن القطري وللمقيم على حد سواء".

وتابع أن "المثير للأعجاب هو أن تنويع الإنتاج المحلي حصل في وقت قياسي وكانت الأزمة الأخيرة بمثابة جرعة تحصين اكسبت الاقتصاد القطري المناعة والقوة".

وحول العلاقات القطرية اللبنانية، أكد أن هذه العلاقات "نموذج متقدم لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين الدول"، مؤكدا حرص لبنان التام على تطوير هذه العلاقات إلى أقصى مدى يمكن تصوره "لأنه ببساطة يحقق رغبة شعبينا في رؤية هذا الأمر يتحقق بحذافيره".