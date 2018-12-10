بالفيديو... ولي العهد السعودي يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"

وحضر ابن سلمان إلى الظهران لتدشين مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في مدينة الظهران بما يوفر 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المدى البعيد".

وكان في استقبال ولي العهد السعودي، لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين.

​ووفقا للصحيفة، فإن مدينة الملك سلمان للطاقة ستقع بين حاضرتي الدمام والأحساء، وسيتم تطويرها على ثلاث مراحل بمساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترا، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلومترا، مؤكدة أن المشروع يضم خمس مناطق محورية: "المنطقة الصناعية، الميناء الجاف، منطقة الأعمال، منطقة التدريب، المنطقة السكنية والتجارية".

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وبهذه المناسبة، ذكرت شركة "أرامكو"، أن المدينة ستكون قادرة على توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وإيجاد قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية".

وأوضحت أنه بعد بدء أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في سبتمبر/ أيلول 2017، تم إنجاز أكثر من نصف أعمال التصاميم الهندسية لكامل المشروع، فيما سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى عام 2021.

وأوضحت أنه يجري في الوقت الحالي التفاوض مع عديد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمارا صناعيا بنهاية المرحلة الأولى من المشروع، مشيرة إلى أن "أرامكو" ستنقل إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزا لإدارة سلاسل الإمداد.