صور نادرة للملك سلمان عمرها 39 عاما

وشارك الحساب الرسمي لدارة الملك عبد العزيز على "تويتر"، صورا تاريخية نادرة من زيارة الملك سلمان لحي الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية.

وقام الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض بجولة تفقدية لحي الطريف، ويرافقه عدد من المسؤولين المحليين، وكان ذلك في عام 1981.

كما شارك وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، صورة أخرى من تلك الزيارة وأكد في تعليقه عليها أن حي الطريف يعد أحد الشواهد الحية، التي تحكي للأجيال حقبة طويلة من تاريخ الأجداد وأمجادهم.

ويأتي نشر الصور النادرة للملك سلمان، تزامنا مع حضوره مشروع تطوير حي طريف، أمس الأحد.

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وأدى الملك سلمان رقصة "العرضة" السعودية متوشحا بعلم المملكة، قبل أن ينضم له ملك البحرين، حمد بن عيسى.

ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، ورصدت الدولة له أكثر من 394,000,000 ريال "الدولار يساوى 3.75 ريال" وبدأ العمل به في 2011.

والمعروف أن حي الطريف من أهم المواقع التاريخية في المملكة، كونه الحي الأول لعاصمة الدولة السعودية الأولى، وتأسس في القرن الخامس عشر الميلادي، وبني على الأسلوب المعماري النجدي المتميز.