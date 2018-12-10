توصيات.. استخدام زيت المحرك الموصى به للمركبة يُقلل استهلاك الوقود بـنسبة 2%

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.
وشدد المركز على ضرورة صيانة المركبة بشكل دوري، لأنه يساهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.
ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .
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