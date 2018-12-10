المرور: القبض على قائد مركبة تسبب في حادث انقلاب ووفاة بـ #نجران

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن مرور منطقة نجران من القبض على قائد المركبة المشارك في حادث الانقلاب الذي وقع يوم الخميس، الموافق ٢١/ ٣/ ١٤٤٠ ونتج عنه وفاة قائد المركبة (الهايلكس). وبينت أنه جاري استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة.

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