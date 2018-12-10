حساب_المواطن: إيداع 2.4 مليار ريال لـ12.3 مليون مستفيد

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، عن إيداع مخصص الدعم في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الثالثة عشرة؛ حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الدفعة الحالية 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعددٍ من المستفيدين.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، بأنَّ عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر بلغوا أكثر من 3.6 مليون مستفيد، وبلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد وتابع.

وتحصل 44% من الأسر المستفيدة من الدعم على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة، كما أوضح بأن مجموع الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الثالثة عشرة شكلوا 47% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين.

وبلغ مجموع أرباب الأسر المستوفاة للشروط 61%، فيما بلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.

وأكد القحطاني على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، ونوَّه بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين.

ونوَّه بأنه لتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط www.ca.gov.sa، وبيّن بأن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.