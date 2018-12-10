اليمن: لا نقبل بمهمة حفظ سلام لـ #الأمم_المتحدة بـ #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن بلاده لن تقبل بمهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في #الحديدة. وأضاف اليماني في حديثه أثناء مشاورات السلام المنعقدة بالسويد الاثنين، أن بلاده تقبل بدور أممي في ميناء #الحديدة شرط أن تكون المدينة تحت سيطرة الشرعية.

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