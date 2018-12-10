شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن الأبرز.. ماذا شغل بال السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الإثنين، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

حساب المواطن

بعد بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الـ13 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن اليوم الاثنين، طرح بعض المستفيدين أسئلة بشأن مبلغ الدعم واستمراره وأيضًا استفسارات بشأن بوابة حساب المواطن ورسالة “حالة الدفعات وجهت”.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه حساب المواطن أن الإفصاح بشكل دقيق عن إجمالي الدخل يمكِّن المستفيد من معرفة استحقاقه الصحيح، وأوضح حساب المواطن أنه لاحتساب قيمة الدعم يمكن استخدام الحاسبة التقديرية.

وكان السؤال الأكثر بشأن حساب المواطن هو مبلغ الدعم، حيث تساءل البعض عن إمكانية زيادته الفترة المقبلة.

ولكن جاء رد حساب المواطن حاسمًا ليؤكد أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

أما الاستفسار الخاص برسالة على بوابة حساب المواطن مكتوب فيها لبعض المستفيدين “حالة الدفعات وجهت”، فأكد حساب المواطن أن حالة الدفعة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.

كما تساءل البعض بشأن شروط انضمامهم إلى البرنامج، حيث رد حساب المواطن بالقول: إن بإمكانهم التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتهم كتابع لرب الأسرة.

سارة الودعاني بدون حجاب

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، سارة الودعاني، التي يتابعها أكثر من مليون ونصف متابع على إنستغرام صورة لها دون حجاب مما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها .

حذفت الودعاني الصورة بعد وقت قصير من نشرها، وبحسب المغردين، هذه المرة الأولى التي تقوم بها الودعاني بنشر هكذا صورة.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ساره_الودعاني الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 6 آلاف تغريدة اعتبر من خلالها البعض أن سارة نشرت الصورة وقامت بحذفها بعد وقت قصير بهدف إثارة الجدل وجلب الاضواء.

ترتيب الدورى المصرى

شهد ترتيب الدوري المصري تغييراً كبيراً بعد خوض النادي الأهلي لثلاث مباريات مؤجلة، فبعد أن كان الأحمر يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، تقدم الفريق ليصل إلى المركز الخامس، بعد ثلاث انتصارات متتالية .

الأهلي حصد 9 نقاط متتالية بشكل متتالي، بعد الفوز على بتروجت بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدفين لهدف، وأخيراً حقق الأحمر انتصارا سهلاً بهدفين نظيفين .

ويطرق النادي الأهلي أبواب المربع الذهبي بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، والذي يضم فرق الزمالك في مقدمة الجدول برصيد 35 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 26 نقطة وهو نفس عدد نقاط مصر المقاصة صاحب المركز الثالث، أمامفي المركز الرابع فيأتي نادي الإنتاج الحربي برصيد 23 نقطة .

ويتبقى للنادي الأهلي 6 مباريات مؤجلة كفيلة بوضع الفريق الأحمر على قمة الدوري العام، الأمر الذي بات يسبب إزعاجاً لأبناء القلعة البيضاء بعد أن كانوا يمنون النفس بحسم المنافسة في دورها الأول وانتزاع اللقب الذي يهيمن عليه الأهلي في النسخ الثلاث الأخيرة .

الملك عبدالله

كشفت المهندسة نجوى السيد، مديرة مديرية الطرق بمحافظة الجيزة المصرية، عن تطورات أعمال محور الملك عبدالله الذي من المُقرر طرح مناقصات العمل فيه أوائل العام المُقبل.

وقالت نجوى، في تصريحات لمواقع مصرية إن محور الملك عبد الله يبدأ من المنيب وحتى الطريق الدائري بالوراق على مسافة 12 كيلو مترًا، وأن جهاز تعمير القاهرة الكُبرى أسند أعمال الدراسات ونقل المرافق إلى أحد المكاتب الاستشارية منذ 15 نوفمبر الماضي والتي من المقرر لها أن تستمر مدة 3 أشهر، ليبدأ بعدها طرح مناقصات المشروع أمام الشركات للتنفيذ على ثلاث مراحل بالتوازي.

وأضافت مديرة مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، أن المحور الجديد، محور مروري مهم؛ لأنه يصبح بديلًا لشارع السودان، متابعة: "أي حد هيقدر يروح المنيب والجيزة من ترعة الزمر بدل ما يمشي في شارع السودان ومنطقة جامعة الدول والبحوث".

وأوضحت نجوى، أن أعمال دراسة نقل المرافق تستغرق وقتًا لحل مشكلة مترو فيصل، وتقاطع شارعي الهرم وفيصل، مستكملة: "هناك إعاقات في المنتصف تحتاج إلى دراسة".

وأكدت مديرة مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، أن المحور المزمع إنشاؤه سيتم ربطه بمحطات المترو الجاري إنشاؤها حاليًا، متابعة: "وهيكون في مَنزل ومَطلع عند الشوارع الرئيسية ومحطات المترو لأن الطريق على ارتفاع متر ومش هيكون سطحي".

كأس العالم للأندية

تنطلق، يوم الأربعاء المقبل، بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات بمشاركة 7 أندية بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة للمونديال بفوز ريفر بليت الأرجنتيني بلقب كأس الليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

وتشهد النسخة الجديدة للمونديال مشاركة عربية ممثلة في ناديي العين، بطل الدوري الإماراتي مستضيف البطولة، والترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية قبل انطلاق النسخة الخامسة عشرة مشاركة 13 فريقًا عربيًا قبل مشاركة العين لأول مرة، والذي يُعد الفريق العربي رقم 14 في كأس العالم بعد النادي الأهلي المصري والاتحاد والنصر السعوديين والنجم الساحلي والترجي التونسيين والرجاء والوداد والمغرب التطواني من المغرب وشباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة من الإمارات والسد القطري ووفاق سطيف الجزائري.