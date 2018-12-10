شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تعيد تصميم واجهة تطبيق الاتصال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير سابق في أغسطس الماضي عن تحديث تجريبي لتطبيق الاتصالات Phone التابع لشركة جوجل، إذ اعتمدت الشركة على تصميم جديد لواجهة التطبيق، وقد استغرق الأمر نحو 4 أشهر ليتم الدفع بهذا التحديث لجميع المستخدمين اليوم، حيث أطلقت الشركة تحديث جديد للتطبيق يوفر هذا التصميم لجميع المستخدمين حول العالم.

ووفقاً لما نشره موقع androidpolice الأمريكي، ففيما يتعلق بالتغييرات الرئيسية، فسنلاحظ وجود ثلاثة أعمدة جديدة في كل عمود أيقونة دائرية تحمل جهة الاتصال المفضلة والتي يتصل بها المستخدم بكثرة، أو يقوم بإرسال الرسائل النصية القصيرة إليها، كذلك ستظهر شاشة منبثقة زرقاء اللون لأولئك الذين يرون هذه الواجهة لأوّل مرة، تشرح لهم كيف يمكن أن يسمح الضغط المطل بالتبديل بين المكالمة والرسائل.

أما عند تفعيل الوضع المظلم في التطبيق، سيكشف التمرير السريع عبر المفضلة قائمة الأرقام التي يتم الاتصال بها بشكل متكرر، ومن المنتظر أن تظهر هذه الواجهة الجديدة لجميع المستخدمين خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.