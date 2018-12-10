برلماني صومالي يعلن تقديم مقترح بمساءلة فرماجو

قال النائب بالبرلمان الصومالي عبدالكريم عبدي بوه، الأحد، إنه قدم اقتراحا لرئيس البرلمان بمساءلة رئيس البلاد عبدالله فرماجو.

وأضاف النائب الصومالي، في بيان، "قدمنا اقتراحا بالمساءلة ضد رئيس جمهورية الصومال الاتحادية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.





كانت رئاسة مجلس الشعب الصومالي المدعومة من الرئيس عبدالله فرماجو قد أصدرت مرسوما بحل لجنة الميزانية والمالية والتخطيط والمحاسبة في المجلس، بعد تمكنها من كشف فساد حكومة فرماجو.

وذكر مصدر في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن "قرار حل اللجنة صدر بعد كشفها الأسبوع الماضي عن حجم الفساد الذي تقوم به حكومة فرماجو وعبثها بأموال الصوماليين، وتبديدها الإيرادات الحكومية التي تم جمعها منذ يناير/كانون الثاني 2018 حتى أغسطس/ آب الماضي، في جميع قطاعات الدولة".





ولم يستثن فساد حكومة فرماجو الإخوانية الذي نخر جميع مؤسسات الدولة حتى القطاعات الحيوية التي يمثل المساس بها خطا أحمر في جميع دول العالم، ليطال صندوق الطوارئ المخصص لدرء الكوارث والأوبئة والفيضانات، ليعرض حياة ملايين الصوماليين للخطر.

وبحسب التحقيقات، فقد بددت الحكومة الصومالية مبلغ 1.5 مليون دولار خاصا بصندوق الطوارئ في رحلات أجنبية وبدلات سفر وفعاليات وسداد ديون أفراد وتجديدات منزل وفواتير الفنادق لحاشية فرماجو.