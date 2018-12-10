طيف ألوان الاحتجاجات يجتاح فرنسا ليس آخره "السترات الصفراء"

فيما تشهد فرنسا موجة عنيفة من احتجاجات "السترات الصفراء"، التي خرجت في بادئ الأمر احتجاجاً على ارتفاع الضريبة على المحروقات، خرجت حركة "السترات الخضراء" الموازية في عدة مدن فرنسية للتضامن مع المناخ.

كما خرجت "السترات الحمراء" للتنديد بإجراءات خفض دعم البطالة، و"السترات البرتقالية" لعمال النقل الثقيل والأشغال العامة، فيما خرجت "السترات الزرقاء" لضباط الشرطة للتنديد بالعنف ضد رجال الأمن وساعات العمل الطويلة.



السترات الخضراء

السترات الخضراء حركة احتجاجية موازية تنادي بحماية البيئة والمناخ، ومعظمها من نشطاء ومناضلين في مجال البيئة والمواطنين المعنيين بالتغيرات المناخية، ورفعوا خلال الاحتجاجات شعار "الأصفر جيد.. ولكن الأخضر أكثر انتعاشاً".

وانطلقت "السترات الخضراء" بناء على دعوة أطلقها أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انضم إليها أكثر من 21800 ألف فرنسي، وخرجت التعبئة الأولى لتلك الحركة أمس السبت بمناسبة المسيرة العالمية للمناخ 8 ديسمبر/كانون الأول.





وتقدمت الحركة بقائمة من الطلبات، أبرزها "تطوير حارات الدراجات في الطرق، وتطوير وسائل النقل العام، مجانتيها، وإعادة فتح خطوط السكك الحديدية الصغيرة".





من جانبه، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن حركة "السترات الخضراء" خرجت في مدينة "ليون" الفرنسية، انضم إليها بعض متظاهري "السترات الصفراء"، رافعين لافتات "العدالة الاجتماعية، المناخ، معركة واحدة".





وخرجت مسيرة السترات الخضراء" في مدينة "رون" وأفسحت لها مسيرة السترات الصفراء الطريق، وقال أحدهم نحن لا نتعارض معكم بل انضم إليهم بعض "السترات الصفراء".





السترات البرتقالية

فيما خرجت حركة "السترات البرتقالية" المستقلة لقطاع الأشغال العمومية، احتجاجا منهم على نهاية السماح بـ"الديزل على الطرق السريعة"، ورفع الضريبة على وقود الديزل، وقاموا بحظر التموين من محطات الوقود من مستودعي لوريان وبريست، واحتجوا باستخدام الحفارات والشاحنات الكبيرة ورافعات البناء لإغلاق الطريق، إلا أنهم بعد أسبوع من الحظر قرروا وقف حركتهم بعد إعلان رئيس الوزراء الفرنسي تعليق الضريبة على وقود الديزل.





السترات الحمراء

"السترات الحمراء" حركة أطلقها مناضلون ومتعاطفون مع منظمة العمل، بالدعوة للخروج في مظاهرات السبت الماضي، احتجاجاً على تغيير سياسة الدولة في دعم العاطلين، وخرج أكثر من ألفي متظاهر في باريس، فيما تجمع البعض أيضاً في رين.





السترات الزرقاء

وخلال دعوات نقابة "اتحادات الشرطة" الفرنسية للدخول في احتجاجات مفتوحة، أطلقت نقابة "ضباط الشرطة" حركة "السترات الزرقاء"، للتنديد بالعنف ضد رجال الشرطة والأمن".

وتلبية لتلك الدعوات تجمع نحو 200 شرطي في مدينة نانت، للتنديد بالعنف ضد رجال الشرطة، ونقص سبل العيش الإنساني، مشيرين إلى ساعات العمل الطويلة التي تتخطى 25 ساعة.



