الزياني بالقمة الخليجية: إنجازات مجلس التعاون ثمار دعم قادته

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأحد، إن ما حققته مسيرة المجلس من إنجازات بارزة وملموسة على مختلف المستويات ستظل ثمرة من ثمار دعم قادة المجلس ومساندتهم لهذه المسيرة.



وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وافر الاعتزاز والعرفان للجهود الحثيثة والمساعي الموفقة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل ترسيخ العمل الخليجي المشترك، وتأكيد تلاحم دول المجلس وتكاتفها وتضامنها، وتعميق روابط الأخوة والمحبة بين شعوبها.

وهنأ الزياني، في كلمته بالقمة الخليجية لمجلس تعاون دول الخليج في دورته التاسعة والثلاثين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعته وتوليه مقاليد الحكم.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظل أوضاع إقليمية حساسة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون مزيداً من التضامن والتلاحم، وقدراً كبيراً من العمل الجاد لمواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، وترسيخ القواعد التي قامت عليها هذه المنظومة الشامخة التي أصبحت محط أنظار وتقدير دول العالم.

وأكد في ختام كلمته أن ما حققته مسيرة مجلس التعاون من إنجازات ثمرة من ثمار دعم قادة المجلس، ونتيجة للتفاني والإخلاص والولاء والوفاء الذي يعبر عنه مواطنو دول المجلس.

وأشاد بحرص واهتمام قادة دول المجلس بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتطويرها باستمرار لضمان تحقيق أهدافها النبيلة، وعزمهم الصادق على أن يظل مجلس التعاون كياناً متماسكاً راسخاً.

كما عبر عن عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة والمصالح المشتركة، كحصن منيع لحفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن مكتسبات وإنجازات دوله ومواطنيه وضمان أمن واستقرار المنطقة، وواحة للنماء والازدهار والرخاء.





كما قدم الزياني شكره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على ما تميَّزت به رئاسته للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى من حكمة بالغة وحرص كبير واهتمام واضح بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما بذلته الحكومة الكويتية من جهد سخي وعمل متواصل لتعزيز هذه المسيرة ومضاعفة إنجازاتها وصيانة مكتسباتها.

فيما رفع الزياني التهاني والتبريكات إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحكومة وشعب سلطنة عُمان بتولي سلطنة عمان مهام الرئاسة للدورة الحالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.

كما هنأ الزياني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على النجاح الكبير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2018، وبنسبة مشاركة شعبية عالية بلغت 67% من الناخبين المدرجين على جداول الانتخابات، مشيراً إلى أن ذلك تأكيد على الحس الوطني الرفيع والولاء التام لقيادته الحكيمة، ودعم للمسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية.