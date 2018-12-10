مصر تستضيف تدريبات عسكرية مشتركة لدول الساحل والصحراء

تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء، في إطار اهتمام القيادة السياسية المصرية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم العلاقات العسكرية مع الدول الأفريقية.



ووفقاً للمتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ينفذ التدريب لأول مرة بجمهورية مصر العربية، ويستمر حتى الـ14 من ديسمبر/كانون الأول الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية شمال مصر.

وبدأ التدريب باصطفاف القوات المشاركة من مختلف الدول وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات والتنسيق على تنفيذ البرامج التدريبية المخططة.



ويشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى، للتدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن.





ويهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الأفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة، والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة وفقاً لأعمال القوات على الأرض.



وتنقسم الدول الأفريقية المشاركة في التدريبات إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، لتشمل مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء، بما يسهم في دعم أمن واستقرار القارة الأفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة.

