وزير الطاقة السعودي يقول إنه بحث سوق النفط مع نظيره الأمريكي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تغريدة على موقع تويتر إنه بحث أوضاع سوق النفط مع نظيره الأمريكي ريك بيري اليوم الاثنين في الظهران بالسعودية.
يأتي الاجتماع بعد أن قاومت أوبك ومنتجين مستقلين للنفط ضغوطا مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة دفع أسعار النفط للانخفاض عبر الإحجام عن تقليص الإنتاج.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا يوم الجمعة على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني.
وأضاف الفالح في التغريدة "كما تناولنا جهود المملكة لتطوير تقنيات تقليل انبعاثات الكربون وكفاءة استهلاك الطاقة وفرص التعاون في المجال التقني بين البلدين".
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