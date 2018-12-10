فيديو| الجبير يغازل قطر.. وتركيا تهدد بتدويل قضية خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بأسلوب رقيق يلمح إلى بوادر تهدئة من الرباعي المحاصر تجاه دولة قطر، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون أسرة واحدة عادًّة، وأي خلاف يحدث بين أفرادها أمر طبيعي قد يحدث داخل الأسرة الواحدة..

وأضاف: بل ويظل ذلك أمرًا بسيطًا لن يصعب حله، لاسيما في ظل المصداقية وحجم الترابط بالدم والمصير، لذا دائماً ما حرصوا على معالجة خلافاتهم بذات القدر من الاهتمام والجدية.

وأشار الجبير إلى أن أزمة قطر التي يتطلع إلى انتهائها بالاستجابة إلى الشروط التي وضعتها الدول الأربع وعدها منطقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

عادل الجبير

وكانت نقلت هذا وكالة الأنباء السعودية "واس"، قبل يوم، عن الجبير خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عقب انتهاء أعمال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي احتضنته مدينة الرياض.

التعاون الخليجي

وشدد الوزير السعودي على أن الحقيقة الثابتة والدامغة طالما كانت إيمان دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالمصير المشترك وإدراكها أن وحدتها تشكل قوة، فدائما ما كانت مؤثرة إذا اتفقت مواقفها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وقال الجبير إن الاختلاف مع الأشقاء في قطر ليس كما يصوره البعض، ولكن بعض السياسيات القطرية أساءت لمجلس التعاون عمومًا وهذا يتعارض مع آلية العمل المشتركة التي دأبت عليها دولنا في الخليج العربي إقليميا أو دوليًا على الصعيد الثقافي والاقتصادي والأمني والسياسي.

في السياق، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في ختام انعقاد القمة الخليجية الـ39 بالرياض، والتي استمرت يوماً واحداً، رفض المملكة تسليم متهمين بقتل خاشقجي للسلطات التركية.

وادّعى أن بلاده "لن تخفي شيئاً، وكلما حصلنا على معلومات (في قضية خاشقجي) فسنظهرها، كما يحدث في كثير من الجرائم التي يتم فيها التحقيق".

جمال خاشقجي

وتأتي تصريحات وزير خارجية السعودية في إطار تضارب المواقف الرسمية السعودية في قضية خاشقجي، على الرغم من إقرارها بالجريمة بعد 18 يوماً من وقوعها.

اغتيال جمال

وطالبت تركيا، السعودية، بتسليم القتلة الذين جاؤوا إلى تركيا يوم 2 أكتوبر، وتولوا مهمة قتل خاشقجي وتقطيع جثته وإخفائها، بتوجيهات من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، كما تقول تقارير.

من جهتها ردت أنقرة، على لسان وزير العدل التركي أعلن، أن أنقرة استكملت الاستعدادات اللازمة لنقل قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى المحافل الدولية.

أردوغان

وقال وزير العدل، عبد الحميد غول، في تصريحات: "استكملنا جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، وسيتم نقل قضية خاشقجي إلى المحافل الدولية، عند اللزوم".

وجددت تركيا مطالبتها بتسليم 20 متورّطاً بجريمة القتل، وذلك في ردٍّ على تصريحات وزير خارجية السعودية، التي قال فيها إن بلاده لن تسلّم أياً من مواطنيها.

هكذا ردت تركيا

وانتقد غول رفض الجانب السعودي تسليم الأشخاص المتهمين، مشيراً إلى أن "تجديد تركيا طلب التسليم جاء في إطار القوانين، وأن موقف السعودية يجب أن يكون بنّاءً في هذه القضية".

وتتواصل الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو 2017، عندما شنت دول الحصار حملة اختراق على وكالة الأنباء القطرية "قنا"، وبثت تصريحات مزعومة على لسان الشيخ تميم، وأعقبتها الدول الثلاث بحصار اقتصادي استطاعت قطر تجاوزه.

تميم بن حمد

وخلال عام ونصف من الأزمة تدخلت وساطات خليجية وأخرى أمريكية وغربية لحل أكبر تصدع يصيب المنطقة الخليجية، لكن السعودية والإمارات والبحرين لم تتجاوب معها، في وقت أبدت قطر استعدادها للحوار دون المساس بسيادتها.

وفي القمة الخليجية الأخيرة، غاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن القمة التي عقدت في الرياض، وأناب عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان المريخي، في الوقت الذي يتواصل فيه حصار الرباعي العربي على قطر.

وحضر القمة كل من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، نائباً عن السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

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