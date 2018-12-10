والد ميجان يهاجم الأمير هاري: لم ألعب البلياردو عارياً من قبل

هاجم والد ميجان ماركل زوج ابنته الأمير البريطاني هاري، في أحدث وقائع سلسلة العداء بين الأب وابنته، التي تزوجت الأمير البريطاني في مايو/ أيار الماضي.

وأكد الأمريكي توماس ماركل، والد ميجان، أنه "لم يعد يعرف ابنته" التي قال إنها تغيرت كثيرا، مشيرا إلى فضائح الأمير هاري السابقة التي اشتهر بها في العشرينيات من عمره، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وكتب ماركل في رسالة لابنته: "لم ألعب البلياردو عاريا من قبل، ولم أرتد زيا نازيا"، في إشارة لفضائح الأمير هاري.

وكان الأمير هاري ارتدى زيا نازيا عندما كان عمره 20 عاما، في "مزحة" لم يتقبلها الإعلام البريطاني، ثم عاد في 2012 لتنتشر له صور وهو يلعب البلياردو عاريا مع الأصدقاء في لاس فيجاس.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن الأمير البريطاني عمل كثيرا على تحسين صورته، بعد فترة من "الطيش" في شبابه، ليتحول "من الأمير المحتفل إلى الأمير المسؤول".

وكان توماس أعلن في وقت سابق أن العائلة الملكية قطعت الاتصال بينه وبين ابنته، بعد بيعه صورا لابنته للصحافة العالمية.