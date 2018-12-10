شاهد بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف العربي

يعقد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد، تركي المالكي، في هذه الأثناء بالعاصمة السعودية الرياض، مؤتمراً صحفياً .
ويستعرض المالكي خلال المؤتمر الصحفي، أخر المستجدات العسكرية والإنسانية في الشأن اليمني، والإنتصارات التي حققتها قوات الشرعية والتحالف العربي على الميليشيات الإنقلابية .
كما يتطرق المالكي إلى إنتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين وقصفتها المستمر للمحافظات المحررة والمناطق السعودية .
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