شاهد بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف العربي

يعقد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد، تركي المالكي، في هذه الأثناء بالعاصمة السعودية الرياض، مؤتمراً صحفياً .

ويستعرض المالكي خلال المؤتمر الصحفي، أخر المستجدات العسكرية والإنسانية في الشأن اليمني، والإنتصارات التي حققتها قوات الشرعية والتحالف العربي على الميليشيات الإنقلابية .

كما يتطرق المالكي إلى إنتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين وقصفتها المستمر للمحافظات المحررة والمناطق السعودية .