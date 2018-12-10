مايكروسوفت: نسخ "ويندوز 10" التجريبية تدمر نفسها خلال أسبوعين

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية Microsoft مستخدمي النسخ التجريبية من "ويندوز 10" Windows أن نظم تشغيلهم على وشك "التدمير الذاتي" وأنها تنتظر الوقت المناسب والمحدد لها لتنفجر، على حد قولها.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية عن تحذير مايكروسوفت أن تلك النسخ لتجريبية من نظام التشغيل "ويندوز 10" سترفض أي تعديل في التاريخ لمواصلة عملها، وتم إعدادها لتدمير نفسها ذاتيا خلال أسبوعين.

ويحدث ذلك "التدمير الذاتي لنظام ويندوز 10" للنسخ التجريبية التي أُرسلت إلى بعض المستخدمين لتجربة التحديثات على النظام قبل طرحها من قبل الشركة بشكل رسمي، أمما النسخ الشرعية فلا داعي للقلق من "التدمير الذاتي" المنتظر لنسخ "ويندوز 10".

يذكر أن تحذير التدمير الذاتي للنسخ التجريبية من ويندوز 10، ظهر بعد التحديث الأخير من الشركة الأمريكية الذي يحمل الرقم "18290".

ويحتل نظام ويندوز 10 المرتبة الثانية لأكثر أنظمة ويندوز استخداما بعد ويندوز 7، الأكثر شعبية واستقرارا بين أنظمة التشغيل من عملاق البرمجيات الأمريكي.