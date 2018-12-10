المالكي : الميليشيات زرعت ألغاماً في الممرات الإنسانية

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن، تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية قامت بزراعة الألغام في الممرات الإنسانية التي يعمل التحالف العربي على توفيرها .. لافتاً إلى أن التحالف سيواصل جهوده لتوفير ممرات أمنة .

وقال في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، أن الميليشيات حاولت استغلال ملف الأسرى والمختطفين، وتعرقل دخول وخروج السفن من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها .

وكشف المالكي أن الشرعية تمكنت من السيطرة على أسلحة وذخائر كانت في طريقها للميليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات وأستطاعت تدمير زوارق مفخخة جهزتها الميليشيا لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر .

واضاف أن قوات الشرعية تقترب من إحكام الطوق على مدينة الحديدة التي تتخذ الميليشيات من المدنيين فيها دروعاً بشرية .. لافتاً إلى توغل قوات الشرعية لمسافة نحو 50 كم في صعدة فيما دمرت مدفعية الجيش اليمني دمرت مخزناً للأسلحة الحوثية في تعز .

وأشار الملاكي إلى هناك اتفاقية بين مركز إسناد والحكومة اليمنية لتزويد الموانئ اليمنية برافعات ووصول الدفعة الثانية من منحة خادم الحرمين الشريفين للمشتقات النفطية إلى اليمن، وأن هناك جهود لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعلاج الجرحى اليمنيين .. منوهاً بجهود التحالف العربي التي يبذلها لإنجاح مفاوضات السويد ودعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث .