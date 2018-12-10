عشال: الوفد الحكومي أنهى ملاحظاته بشأن هذه المبادرة

قال عضو الوفد الحكومة الشرعية،في مشاورات السويد، علي عشال، اليوم الاثنين، إن "الوفد الحكومي أنهى ملاحظاته بشأن المبادرة المقدمة من قبل المبعوث الأممي مارتن جريفيت".

وأضاف عشال في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "وقام الوفد الحكومي بتسليم الملاحظات للمبعوث الأممي وبإنتظار ماسيخرج به الطرف الإنقلابي".

وتابع "نرفض أي حل هجين ينتقص من السيادة الوطنية للبلد فيما يخص ملف مدينة الحديدة".

واختتم "وفد الحكومة مع كل المبادرات التي قدمت حول ميناء الحديدة منذ 2015 حتى الآن لما للحديدة من أهمية كبيرة في التخفيف من المعاناة الإنسانية وإعتبارها منفذ مهم".