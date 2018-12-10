ليتوانيا تفرض عقوبات على 17 سعوديًا على خلفية قضية خاشقجي

أعلنت ليتوانيا عن إدراج 17 مسؤولا وقياديا سعوديا لهم صلة بمقتل الصحفي السعودي المنتقد لنظام الحكم في الرياض، على “قائمة سوداء”.

وفرضت ليتوانيا حظر دخول إلى أراضيها على هؤلاء الأشخاص الذين نشرت هيئة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية أسماءهم على الإنترنت.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية في فيلنيوس فرض العقوبات التي شملت أيضا تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص، وصرحت المتحدثة لوكالة أنباء البلطيق (بي إن إس) بأن هذا الإجراء تم ” بالتضامن مع شركاء دوليين”.

ويوفر القانون المعروف باسم “قانون ماجنيتسكي” الأساس القانوني لمثل هذا الإجراء، ويتيح القانون الصادر في نوفمبر 2017 لوزارة الداخلية بأن تقوم، بناء على مقترح من وزارة الخارجية، بحظر دخول أشخاص إلى ليتوانيا لمدة تصل إلى خمسة أعوام في حال تورطهم في انتهاك حقوق الإنسان أو قضايا فساد أو غسل أموال.

كانت ليتوانيا أدرجت مؤخرا العديد من الروس على ” القائمة السوداء” على إثر الحادثة الأخيرة التي وقعت بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود.

ويحمل القانون اسم المحامي الاقتصادي الروسي سيرجي ماجنيتسكي الذي توفي في ظروف غامضة في الحبس الاحتياطي في روسيا في 2009، وجاء حبس ماجنيتسكي بعد أن وجه اتهامات بالفساد إلى سلطات روسية.

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