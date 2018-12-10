شعبية شاومي وخصوصًا في شرق ووسط آسيا لم تأتي من فراغ، فالشركة دائمًا تسعى لتوفير أبرز التقنيات لمستخدميها ضمن أسعار أقل من باقي المنافسين، وهذه المرة تعمل وضع نفسها كأول شركة تقدم كاميرا 48 ميجا بكسل على الهواتف الذكية.
فقد نشر رئيس شاومي والشريك المؤسس، لين بين، صورة على حسابه في منصة ويبو Weibo لكاميرا هاتف بدقة 48 ميجا بكسل مع فلاش مزدوج، لكن دون أي توضيح لعدد العدسات الموجودة فيها، لكن من المتوقع أن يكون بكاميرا مزدوجة أو ثلاثية.
وبنشره هذه الصورة، تحدث بين أن الهاتف سيظهر في يناير القادم، لكن في نفس الوقت لم تظهر أي تفاصيل أخرى حوله، إلا أن الشيء الجميل في الموضوع هو اقتراب رؤية الهاتف، خاصة وأننا على بعد أقل من 3 أسابيع من بداية يناير.
ومن المتوقع أن يكون مستشعر الكاميرا من سامسونج أو سوني، خاصة وأن الشركتين قدمتا مستشعرين بإمكانهما تصوير حتى 48 ميجا بكسل لكاميرات الهواتف الذكية، والذين يعتبران الأقوى على الإطلاق في السوق.
التدوينة شاومي تستعد لإطلاق هاتف مع كاميرا بدقة 48 ميجا بكسل في يناير ظهرت أولاً على عالم التقنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاومي تستعد لإطلاق هاتف مع كاميرا بدقة 48 ميجا بكسل في يناير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .