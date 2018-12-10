دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شاومي تستعد لإطلاق هاتف مع كاميرا بدقة 48 ميجا بكسل في يناير

شعبية شاومي وخصوصًا في شرق ووسط آسيا لم تأتي من فراغ، فالشركة دائمًا تسعى لتوفير أبرز التقنيات لمستخدميها ضمن أسعار أقل من باقي المنافسين، وهذه المرة تعمل وضع نفسها كأول شركة تقدم كاميرا 48 ميجا بكسل على الهواتف الذكية.

فقد نشر رئيس شاومي والشريك المؤسس، لين بين، صورة على حسابه في منصة ويبو Weibo لكاميرا هاتف بدقة 48 ميجا بكسل مع فلاش مزدوج، لكن دون أي توضيح لعدد العدسات الموجودة فيها، لكن من المتوقع أن يكون بكاميرا مزدوجة أو ثلاثية.

وبنشره هذه الصورة، تحدث بين أن الهاتف سيظهر في يناير القادم، لكن في نفس الوقت لم تظهر أي تفاصيل أخرى حوله، إلا أن الشيء الجميل في الموضوع هو اقتراب رؤية الهاتف، خاصة وأننا على بعد أقل من 3 أسابيع من بداية يناير.

ومن المتوقع أن يكون مستشعر الكاميرا من سامسونج أو سوني، خاصة وأن الشركتين قدمتا مستشعرين بإمكانهما تصوير حتى 48 ميجا بكسل لكاميرات الهواتف الذكية، والذين يعتبران الأقوى على الإطلاق في السوق.

التدوينة شاومي تستعد لإطلاق هاتف مع كاميرا بدقة 48 ميجا بكسل في يناير ظهرت أولاً على عالم التقنية.