دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تكشف عن هاتف جالاكسي A8s بشاشة Infinity O وكاميرا ثلاثية بالخلف

© Tech World قدمت بواسطة سامسونج تكشف عن هاتف جالاكسي A8s بشاشة Infinity O وكاميرا ثلاثية بالخلف

ضمن صراع سامسونج وهواوي الكبير في عالم الهواتف الذكية وسباق تقديم التقنيات للمستخدمين، أعلنت الشركة الكورية اليوم عن هاتفها جالاكسي A8s والذي سيكون أول هاتف بشاشة Infinity-O منها يصل للسوق، بعد أن كشفت هواوي عن هاتفها Nova الذي سيصدر بالسوق في 17 ديسمبر الحالي.

ويحتوي هاتف سامسونج الجديد على شاشة Infinity-O والتي تمثل ما يشبه الشاشة الكاملة مع دائرة في جانب الشاشة العلوي تحتوي على الكاميرا، وهو ما تسعى الشركة لاستخدامه للتغلب على النتوء التقليدي.

وتأتي الشاشة بحجم 6.4 بوصة بدقة FHD+ من نوع LCD مع أبعاد 19:5:9، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجا بكسل ستدعم فتح القفل عبر الوجه، أما بخصوص الكاميرا الخلفية، فالهاتف يأتي مع 3 عدسات بدقة 24 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل و10 ميجا بكسل بشكل عمودي على الجانب ويظهر أسفلها فلاش.

ويجلب الهاتف معه معالج سنابدراغون 710 المخصص للهواتف متوسطة الإمكانيات، وبجانب خيارين من الذاكرة مع 6 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت، فضلًا عن سعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت يمكن زيادتها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 512 جيجا بايت.

الجدير بالذكر أن جالاكسي A8s سيأتي ببطارية بحجم 3,400 ملي أمبير. كما سيحمل نظام أندرويد أوريو 8.1 مع واجهة المستخدم Experience UI 9.5 من سامسونج، وسيكون متاح بألوان الأخضر والأزرق والرصاصي، وسنطلق للجمهور في 21 ديسمبر بداية من السوق الصيني.

التدوينة سامسونج تكشف عن هاتف جالاكسي A8s بشاشة Infinity-O وكاميرا ثلاثية بالخلف ظهرت أولاً على عالم التقنية.