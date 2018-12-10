إيطاليا تنظم لقاء جديدا بين حفتر والسراج

دبي - بواسطة محمد فارس قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي إنه يأمل في تنظيم لقاء جديد هذا الأسبوع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر. © / Palazzo Chigi press office قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا في إيطالياإيطاليا تنظم لقاء جديدا بين حفتر والسراج

وأكد كونتي في حديث للمحطة الثانية للتلفزيون الإيطالي، أن مؤتمر باليرمو الذي عقد يومي 12 و13 نوفمبر 2018، "لم يكن مجرد واجهة ويندرج ضمن آلية دقيقة من جانب إيطاليا لبسط الاستقرار في ليبيا".

وفي الخامس من ديسمبر، أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن حفتر وصل إلى روما لعقد اجتماعات سرية مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ودبلوماسي أمريكي مسؤول عن الملف الليبي.

وأفادت وكالة "أكي" الإيطالية نقلا عن مصادرها بأن حفتر وصل إلى روما في زيارة غير معلنة سيعقد خلالها اجتماعا مع سفير الولايات المتحدة لدى تونس، دانيال روبنستين، وهو يعد المسؤول عن الملف الليبي في الإدارة الأمريكية.

وفي أواخر شهر نوفمبر رصدت عدسات المصورين لقاء لحفتر والسراج على هامش مؤتمر باليرمو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الحكومة الإيطالية حينها، أن حفتر اجتمع مع السراج في مدينة باليرمو، في حين نقل موفد RT عن مصادر مقربة من حفتر نفيها أن يكون الأخير قد عقد لقاء منفصلا مع السراج.

وتظهر الصور حفتر والسراج ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، ونظيره الروسي دميتري مدفيديف وزعماء وشخصيات أخرى.

المصدر: التلفزيون الإيطالي